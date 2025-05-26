¥Ï¥ê¥»¥ó¥Û゙¥ó¤¬Ê¿Ìî»çÍÔ¤È¾ÆÆù¡©¶áÆ£½ÕºÚ¤Î¾ÆÆù¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë3¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê
¢£¶áÆ£½ÕºÚ¤ÎÅê¹Æ¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¤â¡È¤¤¤¤¤Í¡É
¡Ú²èÁü¡Û¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡õÊ¿Ìî»çÍÔ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡Ê2¡¢3ËçÌÜ¡Ë¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡ÙÀ»ÃÏ¤Ç¾ÆÆù¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó
¥Ï¥ê¥»¥ó¥Û゙¥ó¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¤ÎÌ§ÎØ¤Ï¤ë¤«¤È¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¡ÊNumber_i¡Ë3¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÕºÚ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤ÎYoutube¤Ç¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ë¾ÆÆùÅ¹¡¢Âç¹¬±à ¾®µÜËÜÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸ü¤µ1¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¡ÈÆÃÁª¥¿¥ó¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë½ÕºÚ¤È¡¢¤ª»®¤Ë¥µ¥é¥À¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤ë¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂ¾¡¢¥¿¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¾®¾¾È»¿Í¤¬»£±Æ¤·¤¿6Ëç¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢2¡¢3ËçÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Ï¤ë¤«¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´é¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊ¿Ìî¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤â¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ÈÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
SNS¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤¼¤Ò3¿Í¤Ç¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë3¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤ë£÷¡×¡Ö3¿Í¤Ç¾ÆÆù¤¤¤¤¤Ê¤¡¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£