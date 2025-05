三菱商事都市開発が協賛！日比谷音楽祭2025

三菱商事都市開発は、2025年5月31日(土)・6月1日(日)に日比谷公園で開催される「日比谷音楽祭2025」に協賛します。

日比谷音楽祭2025

会期 : 2025年5月31日(土)・6月1日(日)10:30〜20:30頃

会場 : 日比谷公園(所在地:千代田区日比谷公園)

*サテライト会場として東京ミッドタウン日比谷など。

主催 : 日比谷音楽祭実行委員会

「日比谷音楽祭」は誰もが参加できる無料の音楽イベントとして音楽プロデューサー亀田 誠治氏が実行委員となり、日比谷公園を中心に2019年より開催されています。

三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭」へ協賛を行うのは今回が初めてとなります。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

■「日比谷音楽祭2025」について

日比谷音楽祭は、「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」をコンセプトに掲げ、ミュージシャンで音楽プロデューサーの亀田 誠治氏が実行委員長となり、日比谷公園をメイン会場として、世代やハンディキャップ、経済格差、音楽のジャンルなどを超えて、誰もが参加できる無料のコンサートやワークショップを行う“ボーダーレス”なイベントです。

次世代を担う子供たちにも音楽の素晴らしさを体験してもらう機会などを創出しています。

