生活習慣病予防の新たなスタンダードへ！セリスタ「AGE Reader(エージーイーリーダー)」

セリスタ「AGE Reader(エージーイーリーダー)」

セリスタは、AGEs終末糖化産物(糖化ストレス)を非侵襲・短時間に測定する「AGE Reader(エージーイーリーダー)」(※旧型式機器等含む)の日本国内での累計販売台数が、2025年5月時点で1,000台を突破。

AGE Readerは、オランダDiagnOptics社が開発した非侵襲的なAGEs(終末糖化産物)測定装置で、日本国内では同社セリスタ株式会社が総輸入代理店を担っています。

上腕の皮膚を約12秒スキャンするだけで体内の糖化度を即座に可視化できる点が大きな特長です。

これにより、生活習慣病や老化のリスクを簡便に評価できるとして、医療機関や健診施設、医学部での臨床研究、企業の健康管理部門などで幅広く導入されています。

【主な導入先】

・クリニック・病院での生活習慣病予防対策

・大学医学部や栄養学部での臨床研究

・健康経営を実践する企業の定期健康チェック

・自治体や地域包括支援センターでの高齢者健康支援活動

・スポーツジムや美容クリニックでの体内年齢評価

