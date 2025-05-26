千本引きチャレンジでは飲食券や店舗アイテムなど当たる！ヤエチカ「60周年祭」
「ヤエチカ(八重洲地下街)」および「ヤエチカパーキング」は、2025年6月1日に開業60周年を迎え、2025年6月2日(月)〜12月31日(水)の期間、「60周年祭」と題し様々なイベント／キャンペーンを開催します。
ヤエチカ「60周年祭」
■期間 ： 2025年6月2日(月)〜12月31日(水)
「ヤエチカ(八重洲地下街)」および「ヤエチカパーキング」は、2025年6月1日に開業60周年を迎え、2025年6月2日(月)〜12月31日(水)の期間、「60周年祭」と題し様々なイベント／キャンペーンを開催！
また、イベント／キャンペーン開催期間(6月、8月、秋頃)を中心に、祭をイメージした提灯を装飾します。
・装飾期間：2025年6月2日(月)〜6月15日(日)
※以降、8月、秋頃予定
・装飾場所：メイン・アベニュー
【60周年祭 第1弾イベント】※第2弾は8月開催予定
■千本引きチャレンジ
LINE友だち登録と対象店舗レシート提示で、千本引きチャレンジに挑戦。
最大100,000円分のお買物・ご飲食券や店舗アイテムなどが当たります。
・イベント名：千本引きチャレンジ
・開催日程 ：2025年6月2日(月)〜6月4日(水)
※各日1,000名様、無くなり次第終了
・開催時間 ：11:00〜19:00
・場所 ：メイン・アベニュー特設会場
・参加方法 ：(1) ヤエチカLINE公式アカウントを友だち登録(@yaechika)
(2) 期間中対象店舗の税込1,000円以上のお買上げレシートを提示
※チャレンジは、お1人さま1日1回
※レシート対象店舗は145店舗、一部対象外店舗、
商品・サービスあり
※レシートの合算は不可
【PayPayポイント最大10％戻ってくるクーポン】
事前にPayPay内でクーポンを取得して、キャンペーン対象店舗にてPayPayでお支払いすると最大10％分のPayPayポイントが後日付与されます。
・キャンペーン名 ：PayPayポイント最大10％戻ってくるクーポン
・クーポン利用期間：2025年6月2日(月)〜6月15日(日)
・対象店舗 ：129店舗
※本キャンペーン対象外店舗があります、事前にご確認の上利用ください
※PayPayポイント付与上限は、期間中合算で3,000ポイントまで(回および期間)
※早期終了する場合があります
【ヤエチカパーキング Park＆Shop 得々キャンペーン】
ヤエチカパーキングに駐車して、ヤエチカ対象店舗で税込3,000円以上のお買物・ご飲食をすると、「得々記念品」をプレゼント。
・キャンペーン名：ヤエチカパーキング Park＆Shop 得々キャンペーン
・開催日程 ：2025年6月8日(日)、6月22日(日)
※各日先着100名様、無くなり次第終了
・引換場所 ：B2Fヤエチカパーキング 西駐車場管理事務所前特設会場(C階段下)
・引換時間 ：10:00〜18:00
・引換条件 ：(1) ヤエチカパーキングに駐車
(2) ヤエチカの対象店舗で税込3,000円以上のお買物・ご飲食をする
※駐車券を提示し、駐車券裏面に店舗スタンプを押印
(3) 引換場所で、駐車券を提示
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