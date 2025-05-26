中国青海省の貿易額、1〜4月は69.9％増 伸び率全国1位
【新華社西寧5月26日】中国青海省西寧税関が23日に発表した1〜4月の同省の貿易額は前年同期比69.9％増の24億2千万元（1元＝約20円）、伸び率は全国1位を維持した。うち輸出は2.4倍の21億5千万元、輸入は49.1％減の2億7千万元で、貿易収支は18億8千万元の黒字だった。
企業形態別では、民間企業の貿易額が2.2倍の21億元で、全体の86.7％を占め、全体の伸びに対する寄与率が114.4％だった。国有企業は31.7％減の3億元、外資企業は42.2％増の717万元となった。
「一帯一路」共同建設国との貿易額は86.1％増の20億3千万元で83.9％を占めた。貿易パートナー上位3カ国・地域の欧州連合（EU）は6.8倍の10億6千万元、東南アジア諸国連合（ASEAN）は47.3％増の4億9千万元、ロシアは2.9倍の1億7千万元だった。
輸出品目別では、リチウムイオン電池の輸出は66.8倍の8億8千万元で、高い伸びを続け、輸出全体の伸びを96.7ポイント押し上げた。多結晶シリコンは2.7倍の2億8千万元、農産物は59.8％増の2億3千万元となった。