ウェスティンホテル東京にて、旬のフルーツと南国の恵みを贅沢に使ったパフェやタルトなど、約20種類のデザートが並ぶ「サマーフルーツ デザートブッフェ」を開催。

バラエティ豊かな果実のデザートで五感を満たす、贅沢で甘い“夏”のひとときが楽しめます☆

ウェスティンホテル東京 インターナショナルレストラン「ザ・テラス」サマーフルーツ デザートブッフェ

期間:2025年7月1日(火)〜8月29日(金)※平日限定

時間:15:00〜17:00(L.O. 16:30)※90分制

料金:大人 6,500円(税・サ込)/お子様 3,500円(税・サ込)

場所:インターナショナルレストラン「ザ・テラス」(1F)

予約・問い合わせ:インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Tel.03-5423-7778

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」が、旬を迎える夏のフルーツと南国の恵みをふんだんに取り入れた「サマーフルーツデザートブッフェ」を開催。

インターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、季節の果実とトロピカルフルーツが奏でる夏のスイーツシンフォニーが平日限定で楽しめます。

ホテルを囲む豊富な緑と水、光を感じる開放的な空間が広がる、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」

そのペストリーチームが、南国の果実を贅沢に使い、丹精こめて創り上げた約20種類の華やかなデザートを堪能できるブッフェです!

「サマーフルーツデザートブッフェ」メニュー

デザート例:

イチジクのレアチーズタルトマンゴーとオレンジのパフェライムとパッションフルーツのキャラメリゼマンゴープリンパッションフルーツとパイナップルのピンクペッパー添えバナナとマンゴーのココナッツスープピーチと杏仁のキューブサマーフルーツ エキゾチック ババカシスとプラムのファーブルトンマンゴーラッシーメロンのグラスショートケーキパッションフルーツのタルトマカロン アナナ桃のブランマンジェ ライチジェリーブルーベリーシュークリームスイカとココナッツのゼリー杏とルバーブのボローヴァンチョコレートといちじくのトライフル

約20種類の華やかなデザートを味わえる、ウェスティンホテル東京の「サマーフルーツ デザートブッフェ」

シェフを中心とするペストリーチームが、一つひとつ趣向を凝らしたデザートを創り上げています!

「ライムとパッションフルーツのキャラメリゼ」は、夏らしい一品。

南国を感じるパッションフルーツソースの香り豊かな風味と、ライムクリームの爽やかさ、グレープフルーツのジューシーな酸味が繊細に調和します。

「メロンのグラスショートケーキ」は、グラスの中に夏を閉じ込めたようなデザート。

みずみずしいメロンにライチが香るスポンジにマンゴーやバナナ、パッションフルーツのエキゾチックなソースと、ふんわり仕上げた生クリームが層になっています。

「ブルーベリーシュークリーム」は、芳醇なブルーベリージャムとなめらかなディプロマットクリーム、フレッシュなブルーベリーの爽やかなハーモニーが楽しめます。

「カシスとプラムのファーブルトン」は、フランス・ブルターニュ地方の伝統菓子。

甘酸っぱいカシスと完熟プラムの濃厚な果実味、優しいミルク風味の生地が口に広がります!

ほかにも見た目も涼やかな「桃のブランマンジェ ライチジェリー」や

トップにチョコレートを飾った「マンゴーとオレンジのパフェ」

華やかなルックスの「ピーチと杏仁のキューブ」

「マカロンアナナ」など、グラスデザートから焼き菓子、ドリンクまでバラエティ豊かに用意。

夏の果実が織りなすデザートたちに、心ときめくひとときをが楽しめます☆

旬のフルーツと南国の恵みを贅沢に使ったデザートを堪能できる、平日限定のブッフェ。

ウェスティンホテル東京の「サマーフルーツ デザートブッフェ」は、2025年7月1日〜8月29日まで平日限定で開催です!

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

