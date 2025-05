横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの中国料理「彩龍」にて、夏の冷麺フェアを開催。

醤油・胡麻・XO醤と、3種のタレを選べる”プレミアム海鮮冷麺”に、黒毛和牛たっぷり・ひんやりの”高級担々麺”が登場します!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 中国料理「彩龍」夏の冷麺フェア

期間:2025年6月1日(日)〜8月31日(日)

提供時間:

・ランチタイム 月〜金 11:30-15:30(最終入店14:30)、土日祝 11:30-16:00(最終入店15:00)

・ディナータイム 月〜土 17:30-22:00(最終入店21:00)、日祝 17:30-21:00(最終入店20:00)

場所:中国料理「彩龍」3F

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの中国料理「彩龍」に、オリジナルの冷麺2種が期間限定で登場。

毎年人気を集める「彩龍」の夏の定番「海鮮冷麺 〜3種ソース食べ比べ〜」が、2025年も登場します☆

また、「彩龍」不動の人気メニュー「冷やし担々麺」は、2025年夏限定バージョンが登場。

中国料理「彩龍」が提供する、豪華仕立て2種類の冷麺で、ひんやり爽やかに横浜の夏を過ごせそうです!

海鮮冷麺 〜3種ソース食べ比べ〜

料金:3,800円(税・サ込)

「彩龍」の夏の定番「海鮮冷麺 〜3種ソース食べ比べ〜」は、野菜を練り込んだ鮮やかなグリーンが、目にも涼やか。

平打ちの翡翠麺に、煮あわび・蟹爪・海老・帆立・イカといった海の幸を豪華に盛り込んだ、「彩龍」イチオシの逸品です☆

味の決め手は、3種類のオリジナルソース。

さっぱり味の「醤油ダレ」に、香ばしさとコクが広がる「胡麻ダレ」、深みのある辛味が特徴の「XO醤ジュレ」で食べ比べができます。

それぞれのソースが素材の持ち味を引き出し、ひと皿で味の変化を楽しみながら味わえる冷麺です!

黒毛和牛と胡麻ペースト入り冷やし担々麺

料金:3,800円(税・サ込)

もうひとつの冷麺として登場する「冷やし担々麺」は、2025年夏限定バージョンで登場。

「彩龍」不動の人気メニューが、この夏だけのバージョン「黒毛和牛と胡麻ペースト入り冷やし担々麺」として楽しめます。

「彩龍」の「冷やし担々麺」はコシのある全粒粉の麺に、胡麻の豊かな香りと唐辛子や青山椒の爽やかな刺激を加えた、濃厚な冷製スープが特徴。

そこに、柔らかく煮込んだ温かい黒毛和牛をたっぷりのせ、リッチなメニューに仕上げています☆

さらに、「彩龍」と契約する千葉県※中台農園の中国野菜や、神奈川県産の新鮮な夏野菜をふんだんに使用。

お好みで自家製ラー油を加えれば、一層豊かな風味と味わいが楽しめる冷麺です!

※「中台農園」:大自然に囲まれた千葉 北総の大地で、旬の中国野菜を惜しみない手間と良質な土で栽培している農園

3種のタレで食べ比べができるプレミアムな海鮮冷麺と、黒毛和牛たっぷりの高級担々麺が期間限定で登場。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 中国料理「彩龍」の「夏の冷麺フェア」は、2025年6月1日〜8月31日まで開催です☆

