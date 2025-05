富士急ハイランドの「リサとガスパール タウン」にて、春のフラワーイベント「FLOWER FESTA」を開催。

色とりどりの花々が咲くフランス庭園や、フェアメニュー&グッズで春を満喫できるイベントです☆

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」FLOWER FESTA

開催期間:2025年5月24日(土)〜6月29日(日)

富士急ハイランドにある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」

リサとガスパール タウンにて、色とりどりの花々で春を楽しめるで「FLOWER FESTA(フラワーフェスタ)」を開催中です。

ピンク・黄・赤など6色のキンギョソウが咲き、暖かな陽気に包まれながら、カラフルで美しい景色を堪能できるフランス庭園。

大きなお花で装飾されたフォトスポットをはじめ、色とりどりの花々に囲まれた空間を楽しめる企画が盛りだくさんです。

バラやフランボワーズのトッピングが美しく香りも楽しめる「ローズソフト」や、リサとガスパール×お花のアートが可愛らしい「フラワーTシャツ」など、花がモチーフの限定メニューとグッズが多数登場します☆

さらに、大きなお花を持って「リサ」と「ガスパール」と記念写真を撮影できる「フラワーグリーティング」も開催。

1人でも、友人や家族と一緒でも、みんなが心華やぐひとときを楽しめるイベントになっています!

6色の花々に囲まれるフランス庭園

期間中、エッフェル塔を中心に広がるフランス庭園は、6色の花々に囲まれます。

ピンク・黄・赤など、暖かみのある色合いのキンギョソウに彩られ、カラフルな風景を楽しめる企画です☆

フラワーフォトスポット

赤と黄色の大きなお花で装飾されたフォトスポットが登場。

ベンチに座って、「リサ」と「ガスパール」と一緒に、春らしい写真を撮って楽しめます!

リサとガスパールのフラワーグリーティング

開催日時:2025年5月24日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、6月28日(土)

開催時間:15:00〜15:30

会場:リサとガスパール タウン内

「リサとガスパールのフラワーグリーティング」も開催。

大きなお花を持って記念写真が撮影でき、素敵な思い出を作れるイベントです☆

「花」「春」をテーマにしたフェアメニュー

フェアメニュー・価格:

レレーヴ サロン・ド・テ・ローズソフト 850円(税込)・フラワー瞬間ショート 1,500円(税込)・アフタヌーンティーセット(フラワーver.)9,000円(税込) ※2日前までに要電話予約(TEL 0555-22-1000)・桜シェイク 650円(税込)カフェ ブリオッシュ・fleur jaune(黄色い花型のパン)280円(税込)・フロージャポネ(ピンクの花型のパン)320円(税込)・フラワーラテ 490円(税込)LA BANANE・スプリングフラワーズチョコバナナ 500円(税込)BON BON BAGLE・チルアウトフラワー 800円(税込)

タウン内にある各店舗では、味覚でも花や春を楽しめる、期間限定のオリジナルフェアメニューを販売。

バラやフランボワーズのトッピングが美しく香りも楽しめる「ローズソフト」や、口溶けの良いエスプーマをまとった、ふわふわ新食感のショートケーキ「フラワー瞬間ショート」などが登場します。

「花」「春」をテーマにしたフェアグッズ

グッズ名・価格:

<リサとガスパール タウンショップ>ショップ限定グッズ

・デュフューザー 1,200円(税込)

・エディブルフラワーキャンディ 580円(税込)

・花柄カップ 2,040円(税込)

・フラワーTシャツ 3,500円(税込)

・ビニールポーチ&シュシュ 910円(税込)

ショップにはリサとガスパール×花のアートがかわいらしいグッズを多数展開。

ここでしか手に入らない限定グッズも用意される、ファン必見のラインナップになっています!

色とりどりの花々が咲くフランス庭園や花で装飾されたフォトスポットなど、心華やぐ春のフラワーイベント。

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」FLOWER FESTAは、2025年6月29日まで開催中です!

© 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

※画像はすべてイメージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラフルなフランス庭園やお花のフォトスポット!富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」FLOWER FESTA appeared first on Dtimes.