7人組グループ・BTSの12年間の軌跡と未来を描く特別番組『BTS 7つの光 輝く未来へ』が、5月31日深夜1時58分からTBSでテレビ初独占放送(※一部地域を除く)される。同番組では、TBSが運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」が長年にわたり収録してきた貴重なLIVEや密着映像を中心に、BTSの絶大なる人気の秘密に深く迫る。Part1「アリーナから世界へ〜“WINGS”が生まれた瞬間〜」では、2016年10月にリリースされた2ndアルバム『WINGS』の勢いのままに開催された『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR 〜Japan Edition〜』に焦点を当てる。さいたまスーパーアリーナ公演は、“WINGS”という物語を携えたBTSが、初めて日本の大型アリーナを満員にし、大きな達成感を得た記念すべき公演となった。熱気に満ちあふれた一夜を蘇らせるほか、ステージ上でのカリスマ性豊かな姿とは対照的なメンバーの無邪気で飾らない笑顔や素顔を捉えた密着映像も特別に公開する。

Part2「スタジアムの頂点で〜BTS、世界を揺るがす〜」では、アリーナからドーム、次なるステージ“ワールドスタジアムツアー”への道のりを描く。BTSは、世界中の巨大スタジアムを埋め尽くす存在へと成長を遂げた。ヨーロッパ最大級の会場であるイギリス・ロンドンのウェンブリー・スタジアムでは、アジアのアーティストとして初めて単独公演を成功させ、“21世紀のポップスター”としての地位を確立。誰もが息をのんだウェンブリーの夜の感動的な瞬間を届ける。歓声の渦の中でBTSが音楽を通じて世界をつなぐという夢を現実のものとした歴史的な瞬間を収めている。Part3「止まらない挑戦−オンラインの奇跡」の舞台は、コロナ禍で世界が立ち止まった2020年。開催予定だったコンサートが相次いで中止となったBTSは、新たな挑戦としてオンラインライブという道を選択する。パンデミックの状況下で開催された初のオンライン単独コンサート『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』は、世界191の国と地域から約100万人もの視聴者を集めた。困難を共に乗り越えようとするBTSとファンの心がひとつになった瞬間を振り返る。Part4「ソロチャプターと新たな決意〜個性、そして歩む道〜」では、それぞれの個性が輝いたソロ活動、兵役など、今までとはまったく違うステージへと進む“新たな一歩”をダイジェストで届ける。JUNG KOOKのソロデビューから初のソロアルバム『GOLDEN』の活動期間、約8ヶ月にわたるニューヨーク、ロンドン、ソウルなど世界各地での輝かしい瞬間を収めた『映画「JUNG KOOK: I AM STILL」』、メンバーの中で最も早く兵役を終えたJINの魅力的な笑顔と真摯な心があふれるリアルバラエティ番組『RUN JIN』の2作品もフルバージョンが、6月にCS放送「TBSチャンネル」にてテレビ初独占放送される。さらに、東京・赤坂エリアでは期間限定でBTSのOOH広告や番組予告映像などを特別に上映する。東京メトロ千代田線赤坂駅3b出口の赤坂Bizタワー地下1階大型サイネージでは、30日から8月31日までの3ヶ月間、メンバーの美しいビジュアルで彩られたOOH広告を展開する(※TBSの複数の番組を合わせ、約15分のループ再生)。また、同局がプロデュースするブランチパークでは、TBSチャンネルの予告動画に加え、BTSが主題歌を担当するアニメ『BASTIONS』の第1話本編と主題歌MVを5月31日から上映。さらに、来店記念として、先着200人にBTS×BASTIONSの番組オリジナルポスターをプレゼントする。