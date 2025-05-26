「ミス慶應コンテスト2025」ファイナリスト発表【プロフィール】
【モデルプレス＝2025/05/26】5月25日、2025年度の「ミス慶應コンテスト」ファイナリスト6人が発表された。
【写真】2024年度のミス慶應
WEB投票は今後、全国の大学コンテスト情報を掲載するポータルサイト「MISCOLLE」にて行われる。結果は11月25日に発表される予定。
・エントリーNo.1
氏名：竹中 結子（たけなか・ゆうこ）
学部学科／学年：薬学部 薬学科／3年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_1
Twitterアカウント：@misskeio2025_1
趣味：スイーツをたべること
特技：書道
・エントリーNo.2
氏名：畠山 柚花子（はたけやま・ゆかこ）
学部学科／学年：法学部 政治学科／4年
Instagramアカウント：@misskeio2025_2
Twitterアカウント：@misskeio2025_2
趣味：刺繍、書道
特技：書道
・エントリーNo.3
氏名：北川 智子（きたがわ・さとこ）
学部学科／学年：法学部 法律学科／4年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_3
Twitterアカウント：@zvv_gq
趣味：可愛いアイドルを見ること、美味しいご飯を食べること
特技：ポジティブ言い換え、ピアノ、ビールの泡の比率を7：3で完璧に注ぐこと
・エントリーNo.4
氏名：高野 光紗（たかの・みさ※「高」は正式には「はしごだか」）
学部学科／学年：法学部 法律学科／2年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_4
Twitterアカウント：@Misskeio20254
趣味：ご飯屋さん巡り
特技：英語
・エントリーNo.5
氏名：山田 千愛（やまだ・ちえ）
学部学科／学年：総合政策学部 総合政策学科／4年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_5
Twitterアカウント：@Misskeio20255
趣味：美容研究、音楽を聴くこと
特技：ダンス
・エントリーNo.6
氏名：林 怜美（はやし・れみ）
学部学科／学年：経済学部 経済学科／3年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_6
Twitterアカウント：@misskeio2025_6
趣味：御朱印集め、お笑い観賞
特技：クレヨンしんちゃんとボーちゃんのモノマネ、お料理
（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミス慶應コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミス慶應コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票サイト：https://miscolle.com/keio2025
【Not Sponsored 記事】
【写真】2024年度のミス慶應
WEB投票は今後、全国の大学コンテスト情報を掲載するポータルサイト「MISCOLLE」にて行われる。結果は11月25日に発表される予定。
◆「ミス慶應コンテスト2025」ファイナリスト
・エントリーNo.1
氏名：竹中 結子（たけなか・ゆうこ）
学部学科／学年：薬学部 薬学科／3年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_1
Twitterアカウント：@misskeio2025_1
趣味：スイーツをたべること
特技：書道
氏名：畠山 柚花子（はたけやま・ゆかこ）
学部学科／学年：法学部 政治学科／4年
Instagramアカウント：@misskeio2025_2
Twitterアカウント：@misskeio2025_2
趣味：刺繍、書道
特技：書道
・エントリーNo.3
氏名：北川 智子（きたがわ・さとこ）
学部学科／学年：法学部 法律学科／4年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_3
Twitterアカウント：@zvv_gq
趣味：可愛いアイドルを見ること、美味しいご飯を食べること
特技：ポジティブ言い換え、ピアノ、ビールの泡の比率を7：3で完璧に注ぐこと
・エントリーNo.4
氏名：高野 光紗（たかの・みさ※「高」は正式には「はしごだか」）
学部学科／学年：法学部 法律学科／2年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_4
Twitterアカウント：@Misskeio20254
趣味：ご飯屋さん巡り
特技：英語
・エントリーNo.5
氏名：山田 千愛（やまだ・ちえ）
学部学科／学年：総合政策学部 総合政策学科／4年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_5
Twitterアカウント：@Misskeio20255
趣味：美容研究、音楽を聴くこと
特技：ダンス
・エントリーNo.6
氏名：林 怜美（はやし・れみ）
学部学科／学年：経済学部 経済学科／3年生
Instagramアカウント：@misskeio2025_6
Twitterアカウント：@misskeio2025_6
趣味：御朱印集め、お笑い観賞
特技：クレヨンしんちゃんとボーちゃんのモノマネ、お料理
（modelpress編集部）
◆「ミス慶應コンテスト2025」開催概要
・コンテスト名：ミス慶應コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミス慶應コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票サイト：https://miscolle.com/keio2025
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