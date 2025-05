ホットトイズが展開する「ムービー・マスターピース」シリーズに『リロ&スティッチ』コレクティブル・フィギュア スティッチが登場。

実写版『リロ&スティッチ』に登場する、モフモフな「スティッチ」が高さ約39cmで立体化されています。

映画から飛び出して、現実世界でも大暴れしそうな造形で、自由に可動できる骨組みによりさまざまなポーズを再現できるフィギュアです☆

ホットトイズ【ムービー・マスターピース】『リロ&スティッチ』コレクティブル・フィギュア スティッチ

発売予定:2026年8月

価格:35,000円(税込)、トイサピエンス予約 31,500円(税込)

サイズ:高さ約39cm

可動ポイント:数箇所

付属品(アクセサリー):サングラス、フラワーレイ、アームリング(×2)、差し替え用ハンドパーツ(×5)、特製台座

販売店舗:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズに、2025年6月6日より劇場公開となる、ディズニーの実写映画『リロ&スティッチ』の「スティッチ」が登場。

全高約39cmと、見応えあるサイズのハイエンドなフィギュアとして「スティッチ」の姿が立体化されています!

ヘッドとボディは「スティッチ」を再現するために新規開発。

手触りの良いぬいぐるみ素材が使用されています。

実写映画『リロ&スティッチ』に登場する「スティッチ」最大の特徴、ブルーのモフモフした毛並みを忠実に再現。

大きな目と耳、口など、「スティッチ」の姿が丁寧に造形されています。

口と耳は可動できるので、表情豊かに演出できるのも魅力です。

さらにボディ内部は、より自由に可動できる、特殊な骨組みを採用。

腕を組んだり

後ろ足とお尻を地面について座ったりも可能です!

「スティッチ」ならではの、幅広いポーズを表現できます。

また、アクセサリーとしてサングラスやフラワーレイ

アームリングが付属。

多彩な差し替え用ハンド(前足)パーツと組み合せれば、劇中のさまざまなシーンを再現できます☆

台座は、ビーチをイメージしたカラーの特別仕様。

いろんな「スティッチ」を表現でき、飾って楽しめるグッズです。

モフモフした「スティッチ」のヘッドやボディを再現した、約39センチのフィギュア。

ホットトイズより発売される【ムービー・マスターピース】『リロ&スティッチ』コレクティブル・フィギュア スティッチの紹介でした☆

