柔軟なワークスタイルに対応！クロスコープ渋谷ネクストサイト

レンタルオフィス『CROSSCOOP(クロスコープ)』は、2025年6月、渋谷エリアに新拠点「クロスコープ渋谷ネクストサイト」をオープンします。

レンタルオフィス『CROSSCOOP(クロスコープ)』は、2025年6月、渋谷エリアに新拠点「クロスコープ渋谷ネクストサイト」をオープン。

この施設は、「働く人のパフォーマンスを最大化する空間」をテーマに設計された、全447席・約600坪の大規模レンタルオフィスです。

(1)写真上:共用部ラウンジエリア (2)写真下:共用部イートスペース

■1契約で複数拠点利用可能、柔軟なワークスタイルに対応

この施設は渋谷駅から徒歩7分、また既存の「クロスコープ渋谷」とは徒歩4分の距離にあり、両施設を1契約で自由に利用できます。

柔軟な働き方に対応し、業務効率と利便性を両立します。

プロジェクトごとの利用や、用途に応じたフレキシブルな運用が可能です。

■多様なニーズに応える空間設計

2〜34名用の専用オフィスと7室の会議室、19室のウェブブース、37席のコワーキングラウンジ、20席のイートスペースなど、機能性と快適性を兼ね備えた多彩なワークスペースを提供。

業務の特性や働き方に合わせて最適な環境を選択できます。

■働きやすさと安心を両立する設計

専用エリアと共用エリアを明確にゾーニングすることで、高いセキュリティ性と快適な動線を実現。

顔認証システムの導入など、細部にまでこだわった設計で、利用者のパフォーマンスを最大化します。

