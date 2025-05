ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ユーモラスな表情と明るいカラーリングが楽しい、ディズニーデザイン「4連のれん」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「4連のれん」ドナルドダック&チップ&デール

© Disney

サイズと価格:【約85×150】3,990円(税込)、【約85×180】4,490円(税込)

品質:ポリエステル100%

ポール径2cm以下に対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」と「チップ&デール」デザインの4連のれん。

4連それぞれに異なるアートが施され、賑やかな雰囲気です!

インテリアに馴染みやすい落ち着いた色合いなのもポイント◎

© Disney

サイズは2種類の展開で、使用場所や用途に合わせて選ぶことが可能。

「ドナルドダック」は片手をあげて迫力満点な表情、「チップ」と「デール」はそんな「ドナルドダック」の姿を見てクスクスと笑っています☆

頭には帽子、首元にはバンダナを巻いた探検家スタイルなのも可愛い!

© Disney

上部にはポールが通せるループも付いています。

お手持ちのつっぱり棒などを通してセットすれば、間仕切りや目隠しに早変わり!

© Disney

<素材アップ>

軽やかなポリエステル素材を使用しています。

© Disney

ほど良い透け感で、ふんわりと風になびきます。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いもOK◎

かわいいだけではなく、様々な用途で使えるすぐれもの。

ユーモラスな表情と明るいカラーリングが楽しい、ディズニーデザイン「4連のれん」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

