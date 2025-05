お家づくりでの失敗・後悔を限りなく0に！アーティファクトコンサルティング「建築コンサルティング事業」

アーティファクトコンサルティングは、お家づくりに関しての全てのお悩みを対象に失敗・後悔する人を無くす事を目的とした「建築コンサルティング事業」を4月28日(月)に開始しました。

アーティファクトコンサルティングは、お家づくりに関しての全てのお悩みを対象に失敗・後悔する人を無くす事を目的とした「建築コンサルティング事業」を4月28日(月)に開始!

(1)同社の強み(他社との違い)

現状の紹介会社は建設業の未経験者が建築会社と担当者紹介を実施する為、お客様の土地に合わせての正確なマッチングが出来ていな事、また契約とともにサポートが終了しますが、お家づくりで最も重要な「土地に合わせての工法・構造選び」と「契約してからのサポート」がなく、ミスマッチングや知らず知らずに失敗や検討不足が生まれてしてしまう事が多く、同社では経験者が選定からプランニング・資金計画までの助言を実施、また契約後の各種相談、図面チェック、お打合せ同席サービス、建築中の現場チェックまで実施し、お家が完成するまでを完全フルサポートします。

(2)利用者へ出来るだけ利益還元

土地購入時の仲介手数料を最低でも30%OFFでお手伝いさせて頂き、建築に関わる解体・外構工事などについても同じ工事でも依頼の仕方だけで通常発生してしまう中抜き(中間マージン)を大幅カットし良い付帯業者の紹介を実施し、浮いたお金で少しでも建物費用などへ回して頂けるよう工夫しました。

(3)リアルを追求

住宅展示場では夢は見れますがリアルサイズではなく理想と現実に返りが生まれてしまいます。

その返りが生まれないようにリアルサイズのモデルハウス兼事務所兼自宅にて商談が可能となります。

