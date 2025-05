最先端の無線通信技術とソリューションが集結！ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)

日本最大級の無線通信の専門展示会「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)」がいよいよ2025年5月28日(水)〜5月30日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催されます。

ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)

会期 : 2025年5月28日(水)〜5月30日(金)

10:00〜18:00(最終日17:00終了)

会場 : 東京ビッグサイト 南3・4ホール

参加 : 無料(事前登録制)

主催 : リックテレコム

同時開催 : 運輸安全・物流DX EXPO 2025

日本最大級の無線通信の専門展示会「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)」がいよいよ2025年5月28日(水)〜5月30日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催。

2025年のテーマは「ワイヤレスで全産業へ広がるAI革命」――。

生成AI、AIロボットなど、いまAI技術が急速な進化を遂げていますが、6G、ローカル5G、非地上系ネットワーク(NTN)、IoT無線など、このAIの力をあらゆる場所、あらゆるユースケースでフル活用していくうえで必要な最先端の無線通信技術とソリューションが集結します。

【主な見どころ】

■総務省、モバイルキャリア4社など、ワイヤレス業界の第一人者が多数登壇!

基調講演には、総務省 電波部長の荻原直彦氏をはじめ、NTTドコモ、KDDI総合研究所、ソフトバンク、楽天モバイル、情報通信研究機構(NICT)のキーパーソンなど、ワイヤレス業界の第一人者が次々と登壇します。

■6G時代へ、最新動向が分かる

2030年の実用化に向けて、本格化している6Gの標準化作業。

ワイヤレスジャパン×WTP 2025では、我が国の無線研究の中核を担うNICT、日本のモバイル産業の成長力強化などを目的に活動する産学官の推進団体であるXGモバイル推進フォーラム(XGMF)、国内トップキャリアであるNTTドコモらが6G時代に向けた最新の研究成果や取り組みについて展示・講演を行います。

■ローカル5Gの注目製品が大集結!

ローカル5Gが、いよいよ本格普及フェーズに入りました。

特別企画「ローカル5Gサミット in WJ×WTP 2025」の展示エリアには、話題のローカル5Gソリューションが集結。

また、総務省 移動通信企画官の佐藤輝彦氏、SUBARUが登壇するのをはじめ、ローカル5Gの最新動向や活用事例などが分かる講演も大充実です。

■IoT無線でDXとAI革命を加速

都市、ビル、各種公共インフラなどのDX/AI革命を支えるIoT無線/LPWAの代表的規格が大集合!Wi-SUNアライアンス、ZETAアライアンス、802.11ah推進協議会(AHPC)/無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)が大型ブースを構えます。

また、多種多様な無線システムの安定通信の実現に先進的に取り組む研究プロジェクト「Flexible Society Project(FSPJ)」が最新成果を紹介します。

■拡大する宇宙ビジネス スペースICTの最前線を知る

宇宙ビジネスの拡大に向けて、宇宙の通信技術の多面的発展や地上の通信技術との協調等に取り組むスペースICT推進フォーラム(SPIF)が、その活動内容などを展示します。

■全15大学が最先端の研究成果を発表 産学連携がここから加速

産学連携の推進を目指し、大学発の最先端の研究成果を紹介する特別企画「アカデミア・イノベーション・ミートアップ!(AIM)」には全15大学が参加し、展示やセミナーを行います

