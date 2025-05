中国ラーメン揚州商人は2025年6月2日(月)より、「豚南ばん」を、「スイートチリ大肉(タイルー)麺」と改名して、全店舗で期間限定販売します。

中国ラーメン揚州商人「スイートチリ大肉(タイルー)麺」

・価格 :1,220円〜1,240円(税込) ※価格は店舗によって異なります。

・販売期間 :2025年6月2日(月)〜未定 ※無くなり次第終了

・販売店舗 :中国ラーメン揚州商人 全店

・販売予定数:約13,000食限定

中国ラーメン揚州商人は2025年6月2日(月)より、「豚南ばん」を、「スイートチリ大肉(タイルー)麺」と改名して、全店舗で期間限定販売!

価格は1,220円〜1,240円(税込)で、店舗により異なります。

【一度食べたら忘れられない!甘酸っぱくピリ辛なスープが決め手】

今回、皆様からの熱いご期待に応え、満を持して「スイートチリ大肉(タイルー)麺」として再登場します。

台湾の豆板醤が決め手のスイートチリ風味のスープは、甘酸っぱさとピリ辛さが絶妙に融合した、一度食べたら忘れられない独特の味わい。

とろけるほど大判の豚角煮と、鮮やかなほうれん草がスープと絡み合い、アジアンテイストながらも食べ応え抜群の一杯に仕上がっています。

他では味わえない、揚州商人ならではオリジナルスープのアジアン麺です。

【お好みでカスタマイズ。味の変化を楽しむ「トッピング」】

専用トッピングとして「追いスイートチリ」(+50円・税込)も用意されました。

スープに加えることで、さらにアジアンテイストを深め、自分好みの味わいにカスタマイズできます。

そして、アジア料理の定番「パクチー」(+240円・税込)のトッピングも相性抜群です。

今回の「スイートチリ大肉(タイルー)麺」は数量限定での販売となり、無くなり次第終了となります。

【麺のこだわり】

麺も自家製麺を使用。

曽祖父の代から受け継がれている「柳麺(細麺)」と同店が独自に開発をした刀削麺ならぬ、「刀切麺(太麺)」、もっちりとした食感の中に上品なコシがある「揚州麺(中太麺)」、美味しさを追求した「低糖質麺」の4種類から選べます。

スイートチリ大肉(タイルー)麺メニュー

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘酸っぱくピリ辛なスープが決め手!中国ラーメン揚州商人「スイートチリ大肉(タイルー)麺」 appeared first on Dtimes.