12年ぶりに再始動したファウンテインズ・オブ・ウェイン(Fountains of Wayne/以下、FOW)。5月31日〜6月1日に開催されるASIAN KUNG-FU GENERATION主催のフェス「NANO-MUGEN FES. 2025」にも出演する彼らが、このたび本国アメリカで再結成後の初ライブを披露した。再結成を果たしたFOWが、12年ぶりとなる本格的なライブを5月24日(現地時間)に開催。ニュージャージー出身のパワーポップ・ロックバンドは、フロリダ州ボカラトンで1時間にわたるセットを披露した。

今年初め、FOWの現存メンバーであるクリス・コリングウッド(Vo)、ジョディ・ポーター(Gt)、ブライアン・ヤング(Dr)は、7月にミルウォーキーで行われる音楽フェス「Summerfest」への出演を発表。それに加え、Eve 6のマックス・コリンズを迎えた新体制で数本のライブが追加され、その一つが今回のボカラトンのミズナー・パーク・アンフィシアターでの公演だった。この日のライブでは、バンドの初期3作──1996年のデビュー作『Fountains of Wayne』、1999年の『Utopia Parkway』、そして2003年の『Welcome Interstate Managers』から選ばれた全15曲を披露。ヒット曲「Stacys Mom」をはじめ、「Radiation Vibe」「Sink to the Bottom」「Hackensack」などの名曲がセットリストに並んだ。FOWは「Summerfest」出演に加えて、9月26日にメリーランド州オーシャンシティで開催される「Oceans Calling Festival」にも出演予定である。創設メンバーであるアダム・シュレシンジャーは、2020年4月、52歳で新型コロナウイルス感染による合併症のために死去。その後間もなく、パンデミックによる隔離期間中に、バンドのメンバーたちはシャロン・ヴァン・エッテンの協力を得て、2013年以来初めてとなるリモートでの演奏を、ニュージャージー州コロナ救済基金のチャリティー・ライブ配信で行った。シュレシンジャーの死後、長年の友人でバンドメイトでもあるコリングウッドは本誌のインタビューで彼に追悼の言葉を寄せた。「アダムの最大の才能は、あるジャンルの本質を見抜き、それを完璧に再構築することだった。それは彼自身もよくわかっていて、いつもそう語っていた」と語る。「そんな能力は、ポップ音楽という言語に精通していたからこそ培われたものだった。何年も分析的に音楽を聴き、多くの楽器を演奏できたからこそ成し得たものだ。FOWを離れてから気づいたのは、ギタリストの友人たちの中には、自分のバンドのドラマーやベーシストが何をしているのかさえわかっていない人もいるということ。アダムはFOWのすべての楽器を一人で演奏できたし、彼の頭の中には、現実では到底追いつけない理想の楽曲像が常にあったように思うんだ」【関連記事】Fountains Of Wayne 永遠の名曲13選ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in Yokohama2025年5月31日(土)/6月1日(日)Kアリーナ横浜(神奈川県)開場:9:00/開演:11:00/終演:20:30(予定)出演アーティスト(※主催者以下 アルファベット順)■ 5月31日(土)出演ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)ELLEGARDEN(JP)FOUNTAINS OF WAYNE(US)HOVVDY(US)NICK MOON(UK)SPECIAL OTHERS ACOUSTIC(JP)ストレイテナー(JP)VOICE OF BACEPROT(IDN)THE YOUNG PUNX(UK)■ 6月1日(日)出演ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)The Adams(IDN)BECK(US)FOUNTAINS OF WAYNE(US)HOVVDY(US)NICK MOON(UK)くるり(JP)YeYe(JP)THE YOUNG PUNX(UK)公式サイト:https://www.nano-mugenfes.com/〈セットリスト〉Fountains of WayneMizner Park Amphitheater, Boca Raton, FL, USA(2024年5月24日)※以下、「NANO-MUGEN FES. 2025」ネタバレの可能性あり---1. I've Got a Flair2. Denise3. No Better Place4. Barbara H.5. She's Got a Problem6. Red Dragon Tattoo7. Valley Winter Song8. Hackensack9. Troubled Times10.It Must Be Summer11.Mexican Wine12.Radiation Vibe13.Survival Car14.Stacy's Mom15.Sink to the Bottom