26日午前9時56分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の大船渡市と住田町、それに一関市、宮城県の気仙沼市と南三陸町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

大船渡市 住田町 一関市



□宮城県

気仙沼市 南三陸町 石巻市

■震度2

□岩手県

陸前高田市 釜石市 花巻市

北上市 遠野市 奥州市

宮古市



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 仙台宮城野区 東松島市

女川町 岩沼市

■震度1

□岩手県

大槌町 西和賀町 金ケ崎町

平泉町 久慈市 山田町

盛岡市 八幡平市 雫石町

葛巻町 岩手町 矢巾町

九戸村



□宮城県

宮城加美町 宮城美里町 仙台青葉区

仙台若林区 仙台泉区 塩竈市

多賀城市 松島町 七ヶ浜町

利府町 大和町 大郷町

大衡村 名取市 角田市

蔵王町 大河原町 村田町

柴田町 宮城川崎町 亘理町

山元町



□青森県

八戸市 三戸町 青森南部町

階上町



□秋田県

仙北市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。