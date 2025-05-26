岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・大船渡市、住田町、一関市、宮城県・気仙沼市、南三陸町、石巻市
26日午前9時56分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の大船渡市と住田町、それに一関市、宮城県の気仙沼市と南三陸町、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
大船渡市 住田町 一関市
□宮城県
気仙沼市 南三陸町 石巻市
■震度2
□岩手県
陸前高田市 釜石市 花巻市
北上市 遠野市 奥州市
宮古市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 仙台宮城野区 東松島市
女川町 岩沼市
■震度1
□岩手県
大槌町 西和賀町 金ケ崎町
平泉町 久慈市 山田町
盛岡市 八幡平市 雫石町
葛巻町 岩手町 矢巾町
九戸村
□宮城県
宮城加美町 宮城美里町 仙台青葉区
仙台若林区 仙台泉区 塩竈市
多賀城市 松島町 七ヶ浜町
利府町 大和町 大郷町
大衡村 名取市 角田市
蔵王町 大河原町 村田町
柴田町 宮城川崎町 亘理町
山元町
□青森県
八戸市 三戸町 青森南部町
階上町
□秋田県
仙北市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。