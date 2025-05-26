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26日午前9時56分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の大船渡市と住田町、それに一関市、宮城県の気仙沼市と南三陸町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
大船渡市　住田町　一関市

□宮城県
気仙沼市　南三陸町　石巻市

■震度2
□岩手県
陸前高田市　釜石市　花巻市
北上市　遠野市　奥州市
宮古市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　仙台宮城野区　東松島市
女川町　岩沼市

■震度1
□岩手県
大槌町　西和賀町　金ケ崎町
平泉町　久慈市　山田町
盛岡市　八幡平市　雫石町
葛巻町　岩手町　矢巾町
九戸村

□宮城県
宮城加美町　宮城美里町　仙台青葉区
仙台若林区　仙台泉区　塩竈市
多賀城市　松島町　七ヶ浜町
利府町　大和町　大郷町
大衡村　名取市　角田市
蔵王町　大河原町　村田町
柴田町　宮城川崎町　亘理町
山元町

□青森県
八戸市　三戸町　青森南部町
階上町

□秋田県
仙北市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。