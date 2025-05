映画『生きがい IKIGAI』企画・脚本・監督:宮本亞門

演劇界の巨匠・宮本亞門さんの30年ぶりの監督作で、鹿賀丈史さん主演、常盤貴子さん共演のショートフィルム『生きがい IKIGAI』が、2025年6月20日(金)石川先行公開、2025年7月11日(金)から全国公開される。■“黒鬼”と呼ばれた男の再生――孤独から希望への28分間本作は、2024年1月1日の能登半島地震、そして豪雨災害と二度の苦難に見舞われた地域の「今」を伝え、「未来」へつながる希望を描く28分間の物語だ。

主演は石川県出身の鹿賀丈史さん。共演に常盤貴子さん、根岸季衣さん、小林虎之介さん、津田寛治さん

舞台は被災した能登の山奥。土砂災害で崩壊した家から救出された元教師の山本信三(鹿賀丈史)は、“黒鬼”と呼ばれ近隣住民から距離を置かれている孤独な男だ。避難所になじめず、倒壊した自宅の一角で暮らし始めた彼のもとに、ある日ボランティアの若者たちが訪れる。片付けを手伝うボランティアたちが、ある茶碗を捨てようとしたことから信三は激怒。それは今は亡き妻・美智子(常盤貴子)の形見だった。後日、自身も大切な人を失った経験を持つ青年(小林虎之介)が再び信三のもとを訪れ、心を通わせていくなかで、信三は崩壊した家に閉じ込められていたときの体験を語り始める--。■能登への想いを胸に、鹿賀丈史さん、常盤貴子さんら豪華俳優陣が参加主演を務めるのは石川県出身の鹿賀丈史さん。宮本監督からオファーを受けると即「参加したい」と伝えたという。「このショートフィルムを通じて、観ていただいた方が少しでも強く生きていくということを感じていただけたら、これ以上幸いなことはありません」と本作に込めた想いを明かした。信三の妻・美智子を演じるのは、能登を舞台にした連続テレビ小説『まれ』にも出演し、能登を「第二の故郷」と語る常盤貴子さん。「宮本亞門さんが能登のために立ち上がってくださる。私にできることがあるなら何でもしたい」と参加を決意。撮影を振り返り「とてつもなく明るく、いつもあたたかく、愛に溢れた現場でした。それもそのはず、みんなが能登を思っての参加だったから」と語る。さらに、信三の心を開くボランティア役に小林虎之介さん、甥・尚文役に津田寛治さん、ボランティアセンターの上田役に根岸季衣さんと、実力派俳優陣が能登復興への想いを胸に集結した。■「まだ頑張らなきゃいかんのか」--現地の言葉から生まれた映画本作は宮本亞門監督自身が能登でのボランティア活動に参加し、被災者の声に触れたことから生まれた。「被災者が『元旦の震災、今度はこれか。まだ頑張らなきゃいかんのか』と語り、現地の女性が『突然、やることも目標も消える…こんなにつらいことはない』と呟いた言葉に、深いやるせなさを感じました」と宮本監督。「この作品が、皆さんが『生きがい』を見つめ、心にそっと寄り添えますように」と、作品に込めた願いに近い想いを明かす。すでに公開された予告動画は、崩壊した家屋から救出される信三の衝撃的な映像から始まる。泥まみれで救助されるも、無言で立ち去る姿に心の傷が見て取れる。転機となるのは、同じく大切な人を亡くしたボランティア青年との邂逅。「僕わかったんです、僕と同じだって」「どうせ生きるならバカになった方がいいですよ」。青年の言葉に信三が微笑む瞬間が映し出され、再び光を取り戻す予感を感じさせる。また、本編と併映される『能登の声 The Voice of NOTO』(監督・編集:手塚旬子/38分)は、撮影中に出会った能登の人々の声を収録したドキュメンタリー作品。フィクションとノンフィクションの両面から能登の「今」を伝える試みだ。作品の収益の一部は能登復興のために寄付される。宮本監督が「命ある限り、あきらめないでほしい。1日1日を生き抜けば、きっと希望が見える」という想いを込めた本作。石川県では2025年6月20日(金)よりユナイテッド・シネマ金沢、イオンシネマ金沢、イオンシネマ白山、シネマサンシャインかほくにて先行公開され、2025年7月11日(金)からはシネスイッチ銀座ほか全国で順次公開される。映画『生きがい IKIGAI』作品概要脚本・監督・企画:宮本亞門出演:鹿賀丈史、根岸季衣、小林虎之介、津田寛治/常盤貴子同時上映:ドキュメンタリー『能登の声 The Voice of NOTO』(監督・編集:⼿塚旬⼦)(上映時間:38分)公開表記:2025年6月20日(金)石川県先行公開/2025年7月11日(金)シネスイッチ銀座 ほか順次公開制作プロダクション:ザフール企画協力・配給:スールキートス 配給協力:フリック(C)「生きがい/能登の声」フィルムパートナーズ※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。