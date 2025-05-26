¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÅê»ñ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÉôÊ¬½êÍ¤À¡× ÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ë´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½Ç§¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¼¨¤¹
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÅê»ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉôÊ¬½êÍ¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¼è¤ê°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï23Æü¤ËÎ¾¼Ò¤ÎÄó·È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈSNS¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯2·î¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤Ï´¿·Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Çã¼ý¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£