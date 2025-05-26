°°¼òÂ¤¡¢ËüÇî¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖàÜº×¡×¤òÈÎÇä¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¡Û
°°¼òÂ¤¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖàÜº× Ì¤Íè¤òºî¶Ê¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ï¢Ë®»º¶È±¡¤Î¼çÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬±éÁÕ¤·¤¿¥è¥Ï¥ó¡¦¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¶À¤¤Î¡ÖÆþ¤ê¹¾¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤òÊÔ½¸¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¶Ê¤ò¡¢È¯¹ÚÃÊ³¬¤ÎàÜº×¤Î¥¿¥ó¥¯¤ËÄ°¤«¤»¤Æ»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆüËÜ¼ò¡£ÀºÊÆÊâ¹ç¤Ï23¡ó¡£
²Á³Ê¤Ï8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢5·î22Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼§´ï¹©Ë¼¡¦¥¢¥¦¥¬¥ë¥Æ¥ó¤ª¤è¤Ó¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¡¦¥í¥Ö¥Þ¥¤¥ä¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¼ò´ï¤âÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¡£