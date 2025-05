2位:BUMP OF CHICKEN/53票

All About ニュース編集部は5月15〜19日の期間で、全国10〜60代の男女250人を対象に「邦楽バンド」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果から、歌がうまいと思う「2000年代デビューのバンド」ランキングを発表します。2位は、「BUMP OF CHICKEN」。2000年にシングル『ダイヤモンド』でメジャーデビューを果たし、『天体観測』『カルマ』『なないろ』『ray』などの数々のヒット作は、テレビドラマや映画、アニメの主題歌にも採用されています。作詞、作曲も手掛けるボーカルの藤原基央さんの広い声域や歌詞の内容を訴えかけてくる豊かな表現力は、多くのアーティストにも影響を与えています。

1位:ONE OK ROCK/63票

回答者からは、「非常に感情豊かで、歌詞に込められた意味がしっかり伝わってくるから」(30代男性/富山県)、「藤くんの歌声が歌詞と合っていて1つの小説を読んでいるかのような世界観に浸れるから」(20代男性/岡山県)、「優しい低音から叫ぶような高音まで幅広く対応できる」(30代女性/愛知県)、「聞きほれてしまうから」(40代女性/福岡県)、「藤原基央さんの歌声には、派手なテクニックがあるわけではないけれど、言葉の一つ一つに感情がこもっていて、聴く人の心にまっすぐ届きます。音程も安定していて、繊細さと力強さのバランスが絶妙です。歌詞との一体感も素晴らしくて、"歌がうまい"というより"心を歌っている"という感じがして、とても惹きつけられます」(30代男性/千葉県)などの声がありました。1位は、「ONE OK ROCK(ワンオク)」。2007年にメジャーデビューを果たすと、『完全感覚Dreamer』『Wherever you are』『The Beginning』など数々のヒット曲を生み出し、圧巻のライブパフォーマンスは国外からの人気も集めています。歌手の森進一さんと森昌子さんを両親に持つボーカル・TAKAさんは、広い音域と高音の美しさ、さらに楽曲内で披露するアカペラなど、圧倒的な歌唱力で多くの支持を集めています。回答者からは、「いつ聴いても感動するハートがこもった歌声」(60代女性/静岡県)、「突き抜けるような歌声で声量もあって本当に歌が上手いなと感動するから」(30代女性/神奈川県)、「他には類を見ない歌声、高音でのロングトーンやシャウトを使いこなし、かつ日本人でありながら海外でも通用する英語の発音が素晴らしい。また、ライブパフォーマンスも非常にアグレッシブで、あれほど走り回りながら歌のクオリティを保っていられるのが凄いと思うから」(30代男性/茨城県)、「曲ごとに歌い方や表現が違ってて、ロックもバラードも完璧に歌いこなす! めちゃくちゃめちゃくちゃすごい才能だと思う!」(30代女性/大阪府)などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです