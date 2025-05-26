ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢18¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡¡Àé²ìÞæÂç¤«¤éÊÆ½é¥¢¡¼¥Á¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¤Ç641Æü¤Ö¤ê¤ËÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï
ÂçÃ«¤¬18¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç±¦ÍãÀÊ¤Ø5»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë18¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ë¤âÊÂ¤ó¤À¡£Èôµ÷Î¥¤Ï411¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó125.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ¤Ï31ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Àé²ì¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê°ìÈ¯¡ª18¹æ¥¢¡¼¥Á¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤ÎÀé²ìÞæÂç¤Ïº£µ¨¤Ï9»î¹ç¤Ç2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.86¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÂçÃ«¤Ï²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ç1ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»Íµå¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÏÀé²ì¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤âµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢±¦Éªð×ÂÓ¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÃ«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤éÂÇ¼Ô5¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ22µå¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡641Æü¤Ö¤ê¤ËÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÆóÅáÎ®Éü³è¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¡£º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]