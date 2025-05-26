２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．５３ドル（＋０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３６５．８ドル（＋７０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４４．２セント（＋３９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．５０セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５９．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６０．２５セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．６６（＋０．３９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．５３ドル（＋０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３６５．８ドル（＋７０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４４．２セント（＋３９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．５０セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５９．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６０．２５セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．６６（＋０．３９）
出所：MINKABU PRESS