・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．５３ドル（＋０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３６５．８ドル（＋７０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３４４．２セント（＋３９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４２．５０セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５９．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６０．２５セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９６．６６（＋０．３９）

出所：MINKABU PRESS