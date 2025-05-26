ÃÞÇÈÂç¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¸¥ã¥¤¥¥ê¡Ö¤â¤Ï¤äÉ÷Êª»í¡×¡¡J2¤Î2°ÌÁê¼ê¤ËÂç¶âÀ±¤Ç¥Õ¥¡¥ó³åºÓ¡ÖÂÎ³Ê¤â¥×¥íÊÂ¤ß¡×
ÃÞÇÈÂç³Ø¤¬RBÂçµÜ¤Ë´°Éõ¾¡Íø
¡¡Å·¹ÄÇÕ1²óÀï¤¬5·î25Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ñ¾ë¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÏJ2¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇJ¥ê¡¼¥°Àª¤ò·âÇË¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¸¥ã¥¤¥¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ÷Êª»í¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄÌ»»35²óÌÜ¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¡£ºòÇ¯¤Ï2²óÀï¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢PKÀï¤ÎËöJ1¥¯¥é¥Ö¤ò²¼¤¹¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤òÃ£À®¡£º£Ç¯¤âÈÖ¶¸¤»¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤¯¡¢¸½ºßJ2¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤ÎRBÂçµÜ¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëFWÆâÌî¹ÒÂÀÏº¤ò¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°È¾40Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MFÉÛ»Ü¹î¿¿¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Ë¹½¤¨¤¿MF×¢°æÍö¿Í¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÃÞÇÈÂç¤¬ÀèÀ©¡£¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢ÃÞÇÈÂç¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤³¤Î°ìÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¸¥ã¥¤¥¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¸«¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÉ÷Êª»í¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Å·¹ÄÇÕ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ö°éÀ®Ç¯Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¡ÖÃÞÇÈ¶¯¤¹¤®¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÂÎ³Ê¤â¥×¥íÊÂ¤ß¤À¤Ê¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃÞÇÈÂç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¥ê¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÞÇÈÂç¤Ï6·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë2²óÀï¤ÇJ2¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë