¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î¿Í¡¢¤¤¤¤À¼¡£¡×¿·¿¦¾ì¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¤è¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÈ¯À¼¤Î¥³¥Ä¤È¤Ï¡©
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤À¼¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¡£ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡ØÂÐÏÃ¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢´ä²¼¹¨°ì»á¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤É¤è¤¯Ã¦ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤¤À¼¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¾ì¤ò¡Ö°ìÊýÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¾ì¡×¤«¤é¡ÖÂÐÏÃ¤Î¾ì¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡ØÂÐÏÃ¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÊ¸¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤À¼¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë
¡¡¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤Ï¡¢Ä¥¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¸ÆµÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡À¼¤ÎÄÌ¤ê¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡Ö¤¤¤¤À¼¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¡ÖÊ¢¼°¸ÆµÛ¡×¤ò»È¤Ã¤¿È¯À¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ê¢¼°¸ÆµÛ¤È¤Ï¡¢Â©¤òµÛ¤¦»þ¤Ë¤ªÊ¢¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢ÅÇ¤¯»þ¤Ë¤ªÊ¢¤ò¤Ø¤³¤Þ¤»¤ë¸ÆµÛË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¢¤ä¶»¤ËÍ¾Ê¬¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò»È¤¦¿¦¶È¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¢¼°¸ÆµÛ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÈ¯À¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶»¼°¸ÆµÛ¡×¤Ï¡¢¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¤Ø¤³¤Þ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¹Ô¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¶»¼°¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤È¯À¼¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊ¢¼°¸ÆµÛ¤¬¤è¤êÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¤¢¤¯¤Ó¤ÎÈ¯À¼¤ÇË¤«¤Ë¶Á¤¯À¼¤ò½Ð¤¹
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÀ¼¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ÏÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¢¤¯¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹¢¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ÆÈ¯À¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÈ¯À¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¤Þ¤º¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÎ©¤Á¡¢¹¢¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±Å·°æ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2.¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÀ¤¤Âç¤¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤¢¤¢¤¢¤¢¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬À¼ÂÓ¤ä¼þÊÕ¤Î¶ÚÆù¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Î¹¢¤Î¾õÂÖ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÏÃ¤¹»þ¤â¤³¤ÎÀ¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¹¢¤Î±ü¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¤ß¤Ê¤¯¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
2¡¥Ê¢¼°¸ÆµÛ¤òÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤ë
¡¡¼¡¤Ë¡¢Ê¢¼°¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¢¼°¸ÆµÛ¤ÎÎý½¬Ë¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤¯¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹¢¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ÆÈ¯À¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÈ¯À¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¨¤òÎ©¤Æ¤ë¡£Î¾¼ê¤Ç²¼Ê¢Éô¤ò¶¯¤¯²¡¤·¤Ê¤¬¤éÂ©¤òÅÇ¤¯
¢Î¾¼ê¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¡×¤ÈÂ©¤òµÛ¤¤¹þ¤à¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë
¤³¤ÎÅÇ¤¯¡¢µÛ¤¦¤ò20²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·±Îý¤Î»þ¤Ï¡¢¾²ÌÌ¤Ë¹ø¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤ÈÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¢¼°¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë»þ¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶õµ¤¤ÏÊ¢¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÇÙ¤Ï¶»Éô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¢Éô¤òÂç¤¤¯½ÀÆð¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤È¡¢ÇÙ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë²£³ÖËì¤¬¤½¤Î¤Ö¤ó²¼¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇÙ¤Ë¶õµ¤¤¬Â¿¤¯¤¿¤á¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÆµÛ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÊ¢¤Ç¡¢²»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹¢¤Ç¡£
¡¡ºî¶È¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢Í¾Ê¬¤ÊÎÏ¤ß¤¬¤È¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¼ê¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤¹
¡¡È¯À¼Îý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤À¼¤òÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡1¿Í¤ÎÁê¼ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢À¼¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´°÷¤ËÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¾ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÏÃ¤·¼ê¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¤
¡¦¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë
¡¦¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸«¤ë
¡¦º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ª¤òÁ°¤Ë¸þ¤±¤ë ¤Ê¤É
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ÎÁê¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÀ¼¤Ç¼Í´Ó¤¯¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÁÀ¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¼¤ÎÄÌ¤ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Õ»×¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¤À¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£