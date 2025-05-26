¡È¥Ð¥¹¥±¤Î¸»Î®¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¡ÄÎ°µå¤ËÇÔÀï¤â¶¯Ä´¡Ö¡È¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÉÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥±¤ò¡×
¡¡5·î25Æü¡¢B¥êー¥°¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE FINALS 2024-25¡×GAME2¤¬²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤¬87－75¤Ç¾¡Íø¡£Àè¾¡¤·²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤ÏÂè2¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê4Ê¬»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹çºÇÂç¤È¤Ê¤ë14ÅÀº¹¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î°µå¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤Î¥¸ー¥³¡¦¥³¥í¥Í¥ë¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁÂå¹Ô¤Ï¡¢¡ÖÁ°È¾¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¥êー¥É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î°µå¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Áー¥à¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ33ËÜ¡Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É13ËÜ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Î°µå47ËÜ¡ÊÆ±22ËÜ¡Ë¡£¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢±§ÅÔµÜ¤ÎºÇÂ¿¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¥¬ー¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎD.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡Ê7ËÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Î°µå¤Ï¥±¥ô¥§¡¦¥¢¥ë¥Þ¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥êー¤¬³Æ10ËÜ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«ー¥¯¤¬6ËÜ¡¢¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥íー¤¬7ËÜ¤È¡¢¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ÎÌöÆ°¤Ö¤ê¤¬¿ô»ú¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Í¥ëHCÂå¹Ô¤Ï¡¢Î°µå¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ð¥È¥ë¡É¤¬±§ÅÔµÜ¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Í¥¤¥¹¥ß¥¹¤Ï¡È¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë°Ê³°¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÈ¯ÌÀ¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¥Í¥¤¥¹¥ß¥¹¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¥Üー¥ë¤¬Æ°¤¯Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£19À¤µª¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Í¥¤¥¹¥ß¥¹¤ÎÌ¾Á°¤â½Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÎ°µå¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹¥ÂÐ¾È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Î¾¥Áー¥à¤Ë¤Ë¤è¤ëÄº¾å·èÀï¤â»Ä¤ê1»î¹ç¡£¤³¤ÎÆü¤Î±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬21ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¤È¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾D.J¤ËÍê¤ê¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈæ¹¾Åç¿µ¡£¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÇØÈÖ¹æ6¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Áê¼ê¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤ËÂÇ³«¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¥Üー¥ë¤ËÍí¤ó¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢Âè1Àï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Üー¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤«¤é¥·¥åー¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Ãæ1Æü¤Ç·Þ¤¨¤ëºÇ½ª·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤òÀ©°µ¤¹¤ëÎ°µå¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²¡¤·¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âº£¥·ー¥º¥óB1ºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬ºÆ¤Ó²Ð¤ò¿á¤¯¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëGAME3¤Ï27Æü19»þ5Ê¬¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛB¥êー¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè3Àï¡Ä±§ÅÔµÜvsÎ°µå¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü