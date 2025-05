「なぜ効くのかがわからない」麻酔薬が人間の意識の謎を解き明かす？脳科学者が胸をときめかす科学論文

普段あまり接することがない「科学論文」。



脳科学者の池谷裕二さんは、年間5万本の論文に接し、目を通すことが日課だという。



その中から魅力あふれる論文を厳選し、独自の解説をする著書『すごい科学論文』(新潮新書)から、「『麻酔』は意識の謎に迫るカギ」について一部抜粋・再編集して紹介する。

100年前にはまだなかった

医療の進歩は目覚ましいものがあります。10年前は助からなかった命でも今ならば救うことができる病気は少なくありません。これは10年後についても同じことです。

今はまだ回復の見込みの薄い疾患も簡単に治療できるようになるかもしれません。医学は劇的に変化するのです。

医学の進歩の中でも興味深いのが「麻酔」です。100年前には、まだ麻酔はありませんでした。

広い意味では、19世紀に欧米で用いられていたエーテルやクロロホルム、日本で開発された麻沸散(まふつさん)は、ともすれば麻酔と呼んでよさそうですが、現在から見れば危険極まりない代物で、私には到底「麻酔薬」には思えません。

実際、当時も「完全な麻酔は実現不可能。夢の技術にすぎない」という考え方が一般的でした。

20年弱の間に続けて発見

現在でも通用する麻酔薬であるハロタンが登場したのは1956年のこと。人類はごく最近まで、頭部を殴ったり頸部を絞めて気絶させたり、アルコールを飲ませて酩酊させたりして、手術を行っていたのです。

ちなみに、最後に発見された麻酔薬は1973年のプロポフォールです(注:ハロタンやベンゾジアゼピンの改良品はその後も開発されています)。これは奇妙なことです。

人類は、わずか20年弱の間に、現在使われている麻酔薬を立て続けに発見し、それを今も使い続けているのです。

「真に新しい麻酔薬はもう開発されないだろう」と絶望視する製薬の専門家もいます。理由は、麻酔薬がなぜ効くのかがわからないからです。

これまでに発見された麻酔薬の化学構造式を調べても、これといった共通点がなく、作用メカニズムを深掘りする手がかりがありません。科学の作法に則った合理的な新薬開発ができないのです。

麻酔が人間の本質に迫る!?

そんな麻酔薬が、いま別の観点から注目され始めています。人間の本質に迫るツールになる可能性があるというのです。

オックスフォード大学のルッピ博士は2024年4月、「ネイチャー人間行動」誌へのコメントで「麻酔薬は意識の解明に役立つかもしれない」と述べています(※)。

「麻酔」という単語は「感覚が麻痺して酩酊に似た状態になる」という意味から生まれたのでしょう。その通り。麻酔薬を投与すると意識が消えます。

意識障害の患者の脳の状態は、麻酔状態とそっくりです。つまり、麻酔の作用点を探究してゆけば、意識の謎に迫ることができる可能性があるのです。

意識は、誰もがそれとわかる身近な現象ですが、脳科学的には難物で、ほとんど解明されていません。脳研究の最後の謎になるかもしれないとも言われています。

こうした暗中模索の中で、麻酔は研究者に示された数少ない糸口なのです。だからこそ、なおのこと、麻酔薬の作用メカニズムがわからないことがもどかしいのです。

医学は進歩します。10年後に、まったく新しい作用機序を持った麻酔薬が新規開発されている可能性もあります。「意識」の実態が解明される日が来るかもしれません。

池谷裕二

1970年静岡県生まれ。薬学博士。東京大学薬学部教授。脳研究者。2024年、『夢を叶えるために脳はある』で第二十三回小林秀雄賞を受賞。著書に『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』『脳はなにかと言い訳する』『パパは脳研究者』『生成AIと脳』など。

(※)Luppi, A. I. What anaesthesia reveals about human brains and consciousness. Nat. Hum. Behav. 8, 801-804 (2024).