2025年8月1日(金)公開のディズニー&ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』にて、日本人として初めてオリジナル英語版と日本語吹替の両方で声優を務める渡辺直美さんの出演が発表されました。

彼女が演じるのは、物語の舞台“コミュニバース”で主人公エリオを見守る平和を愛する大使・オーヴァという役柄です。

渡辺さんのグローバルな活躍と作品のメッセージが見事に一致した注目のキャスティングです☆

ディズニー&ピクサー映画『星つなぎのエリオ』渡辺直美オリジナル版&日本語版声優

公開日:2025年8月1日(金)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

ディズニー&ピクサーの最新作『星つなぎのエリオ』は、“ひとりぼっち”の少年エリオが宇宙でかけがえのない出会いを経験し、自分自身の輝きを見つけていくファンタジーアドベンチャーです。

その物語に登場する平和を愛する惑星の大使・オーヴァ役を、世界で活躍する渡辺直美さんが演じることが決定。

USオリジナル版で日本人声優が起用されるのはピクサーのクリエイター以外では初、さらに日本語版も同時に担当するのは史上初の快挙です。

渡辺直美さんが演じる「オーヴァ」役について

オーヴァはポジティブなエネルギーにあふれ、主人公エリオに“コミュニバース”のことを教え、冒険を見守る重要な存在です。

監督陣は「渡辺直美さん自身の個性がこのキャラクターと完全に一致した」と語り、彼女の唯一無二の表現力が起用の決め手になったと明かしました☆

渡辺直美さん コメント

渡辺直美さんは、USオリジナル版のオファーを受けたときの心境を振り返りました。

めっちゃびっくりしましたよ!そんなことある…!?みたいな。

日本では色々な作品で吹替声優をやらせていただいたことはありますけど、え、アメリカの!?英語の!?と。

最初はびっくりしましたが、こんなに光栄なことはないので凄く嬉しかったです。

英語での収録については次のように語っています。

私が発した言葉でオーヴァが形成されるんだという緊張感もありました。

そして英語が大変でした。最初は猫被ったようなしゃべり方をしてたんですけど、監督がもっと直美らしさを出していいよ!と言ってくれてやりやすかったです。

演じたオーヴァとの共通点についてもコメント。

オーヴァの大きな目の部分が映像的というか、その時の感情によって表情が変わったりとか、喋る時もビビビビって動いたりとかするので、変顔でここまでやって来た私と似てるなというか(笑)

顔だけで生きて来ている…いや、オーヴァはそんなキャラじゃないんですけど!(笑)

表情豊かなところは似てるかなと思います。

オリジナル版と日本語版を同時に担当することについては、次のように語っています。

不思議でした。自分の英語のセリフを聞きながら、日本語で収録するというのは初めての経験でした。

ディズニー&ピクサーの作品で英語と日本語両方の声優を同時に担当するのは日本人初だと聞くと、えっ!初!?凄いことじゃないですか!?

“ありのままの渡辺直美”を受け入れてくれる存在については、こう語っています。

やっぱり一番はファンの皆さんですね!

どんな形でも、ミスっているところが見えても、いろんな表情をしている自分をいつも受け入れてくれて。

しっかり仕事をしているところも、ちょっとポンコツなところ、天然なところも受け入れてくれる。

色んなところを受け入れてくれているのがファンの皆さんだなと思います。

監督陣のコメント

本作のメッセージについて、監督のマデリン・シャラフィアン氏、ドミー・シー氏、メアリー・アリス・ドラム氏は次のように語っています。

本作は、人とどこか異なることは時に孤独感をもたらすが、その違いこそが私たちを唯一無二の輝きで照らしてくれるのだという力強いメッセージが込められた作品です。

この物語では、私たちの個性が他者との深いつながりを生み出し、自分自身をありのままに受け入れ、そして愛する大切さを教えてくれます。

渡辺直美さんは常に新しい環境で自分自身に挑戦し続け、自身の個性を守りながら、夢を追い求め、真に唯一無二の輝きを放つ人物です。その理由から、彼女がこのプロジェクトの理想的な選択だと感じました。

『星つなぎのエリオ』作品概要

監督:マデリーン・シャラフィアン(『リメンバー・ミー』)、ドミー・シー(『私ときどきレッサーパンダ』)、エイドリアン・モリーナ(『リメンバー・ミー』)

制作:メアリー・アリス・ドラム(『リメンバー・ミー』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

2025年8月1日(金) 全国劇場公開

本作の主人公エリオはいつもひとりぼっち。

親の期待に応えようと参加したキャンプにも馴染めずにいた。

ある日、母との電話が傍受され、はるか彼方の銀河系からリーダーが集まる《宇宙サミット》にうっかり手違いで転送されてしまう──。

宇宙の仲間たちと出逢う少年エリオの成長物語。

ディズニー&ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』は、2025年8月1日、日本公開です☆

©2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 渡辺直美が日本人初オリジナル版&日本語版声優に!ディズニー&ピクサー映画『星つなぎのエリオ』 appeared first on Dtimes.