映画『F1®/エフワン』日本語吹替版の豪華声優陣が発表されました。

F1公式の全面協力と、ブラッド・ピット主演で話題の“超高速体感アクション”が2025年6月27日(金)より全国公開!

SixTONES森本慎太郎さんが初の実写映画吹替に挑戦し、さらなる注目を集めています。

映画『F1®/エフワン』豪華声優陣発表

公開日:2025年6月27日(金)

配給:ワーナー・ブラザース映画

監督:ジョセフ・コシンスキー

プロデューサー:ジェリー・ブラッカイマー、ルイス・ハミルトン

脚本:アーレン・クルーガー

出演:ブラッド・ピット、ダムソン・イドリス、ケリー・コンドン、ハビエル・バルデム

公式サイト:https://f1-movie.jp

公式X:@f1movie_jp

『トップガン マーヴェリック』の監督とブラッド・ピットが再タッグ。

F1®公式の全面協力により、本物のサーキットコースで俳優自らF1マシンを操縦するという圧倒的なリアリティを実現しました。

現役F1®世界チャンピオン、ルイス・ハミルトンもプロデューサーに名を連ね、重力をも凌駕する時速300km超の映像体験がスクリーンに登場します。

F1®の迫力・臨場感と、スポーツだからこその熱い感動が詰まった話題作です。

ストーリー

伝説的元カリスマ F1 ドライバーのソニーは、最弱の F1®チームを救う為、現役復帰を果たす。

常識破りなソニーの振る舞いに、チームメイトである若きルーキーやチームメンバーは困惑し、度々衝突を繰り返すが、次第に圧倒的なソニーの才能と実力に導かれていくー。

果たしてソニーは、バラバラのチームと共に過酷な試練を乗り越え、並み居る強敵たちを相手に逆転できるのか?!

それぞれの情熱と誇りを胸に、命がけで夢<スピードの頂点>に挑む!

キャスト

「ソニー」(ブラッド・ピット/日本語吹替:堀内賢雄)

28年以上ブラッド・ピットの吹替を担当してきた堀内賢雄さんが、「F1」史上伝説のカリスマレーサー役を務めます。

「ジョシュア」(ダムソン・イドリス/日本語吹替:森本慎太郎)

SixTONES森本慎太郎さんが、若きルーキー「ジョシュア」として実写映画吹替に初挑戦!

「ルーベン」(ハビエル・バルデム/日本語吹替:大塚明夫)

チーム代表「ルーベン」役を大塚明夫さんが担当。

「ケイト」(ケリー・コンドン/日本語吹替:佐古真弓)

チームを支えるピットクルーのリーダー「ケイト」役を佐古真弓さんが担当します。

予告編ナレーション:武内駿輔

『トップガン マーヴェリック』で主人公の教え子役も務めた武内駿輔さんが、本作のナレーションを担当☆

スタッフ

監督:ジョセフ・コシンスキー

プロデューサー:ジェリー・ブラッカイマー、ルイス・ハミルトン

脚本:アーレン・クルーガー

コメント

森本慎太郎さん(ジョシュア役)コメント



今回オファーをいただいた際、元々車は好きでF1®が題材ということで、やらない手はないだろ!

逆に僕でいいんですか?!

という気持ちだったのですが、自分の新たな挑戦として挑ませていただきました。

メンバーからは、その道のプロの方がいっぱいいるんだから、皆のアドバイスを聞きながら、全部委ねてやれば大丈夫と背中を押してもらいました。

チームで一つのものを創り上げていくジョシュアの熱量に共感できたので、すごく気持ちが入れやすかったです。

ジョシュアを通して、ブラピとバチバチにやり合えたのはとても良い経験になりましたし、一個自慢ができました(笑)

自分がサーキット上で走っている感覚になる、観ていて思わず汗をかいてしまうような迫力や臨場感が詰まった作品です。

F1®の魅力が詰まっているのは勿論ですが、むしろF1®を知らない方が楽しめるんじゃないかと思います。

100人みたら100人かっこいいと思うブラピも見られます!

映画館がコックピットになります。

その体験ができる映画はこれしかありません!

あなたを最高にドライバーにしてくれるはず。

絶対大きなスクリーンで観ていただきたいです!



堀内賢雄さん(ソニー役)コメント



今回ブラッド・ピットが演じるのは元伝説のF1®レーサー役ということで、ブラッドの中のワイルドさや切なさみたいなものを意識しながら演じさせてもらいました。

背中で自分の生きざまを見せて育てていく姿がとても美しく、全編を通してカッコよく、とにかくセクシーです。

僕も見習わなきゃいけないなと(笑)。

F1®に興味がなかった人も、この映画を観たら好きになると思うし、映画の素晴らしさが詰まっている作品だと思いますので、是非大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。



大塚明夫さん(ルーベン役)コメント



掛け値なしに面白いです。

なかなかの長編であることをすっかり忘れて画面にすいこまれました。

本作ではキャスト自ら本物のサーキットで本物のF1®マシンを走らせるという恐ろしいことをしています。

ステアリングから伝わる路面の感触、加減速のリアルなスピード感!

日常生活では決して味わうことの出来ない禁断の領域を、映画館の柔らかいシートに腰を埋めるだけで感じ取れるなんて…映画ってホントに素晴らしい!

これは封切りが待ち遠しい、早く大スクリーンで観たい!

全国のレースファン必見です!

ブラピはやっぱりカッコいいぜ!



佐古真弓さん(ケイト役)コメント



時速300kmの過酷な環境で限界に挑戦し続けるレーサーたち。

そのレーサーを支える、高度な技術と知識を持ったチームメンバーたち。

文字通り命を懸けてレースに挑む人々の姿に、胸が熱くなりました。

F1®を見たことがない方も、この映画を見ればレースの世界に心惹かれるはず。

経験した事のない迫力の映像と、臨場感あふれる音響。

ぜひ劇場の大画面で体感して下さい!



主題歌・予告編

伝説的ロックバンドQueenの『We Will Rock You』に乗せて展開される日本版予告映像も公開中です。

迫力満点の映像と音楽が映画への期待をさらに高めています☆

F1公式公認のリアルな映像美と、体感型エンターテイメントの真髄を劇場の大画面で味わえる。

超高速のレースシーン、成長と絆を描くストーリー、豪華キャストと声優陣による熱演、同作でしか得られない唯一無二の臨場感を、ぜひ体験してください☆

映画『F1®/エフワン』日本語吹替版声優発表&2025年6月27日全国公開です。

© 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.

