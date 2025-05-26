小林美駒が今年の11勝目をマークして女性騎手トップを走る。永島まなみ、今村聖奈も新潟で勝ち星を積み上げ、土日で各ジョッキーの活躍が目立った。

【新潟12R】永島まなみ騎乗 バルダンツァが差し切る…今年の8勝目

今村、永島は今年8勝

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・5月24日（土）

新潟

3R サツキレジーナ（6着／12番人気）

5R ジョリーピクシー（7着／6番人気）

9R カウンターセブン（3着／1番人気）

・5月25日（日）

新潟

3R ヒロノビックバン（10着／12番人気）

5R アウルムレガリア（12着／11番人気）

6R トラストモアリズム（1着／15番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・5月24日（土）

新潟

2R ラグナトーレ（2着／7番人気）

6R ハックルベリー（11着／14番人気）

8R ワンダーウィルク（10着／11番人気）

・5月25日（日）

新潟

3R ケンブリッジラブ（15着／15番人気）

12R ピエナクレスコ（12着／11番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬

・5月24日（土）

新潟

2R リュウゼツラン（4着／4番人気）

5R リュウジンマル（9着／12番人気）

8R ゴヴェルナーレリコ（1着／3番人気）

10R ケイツールピア（9着／14番人気）

11R アサギリ（11着／12番人気）

12R ミスエル（7着／6番人気）

・5月25日（日）

新潟

1R アスコットアイ（9着／4番人気）

2R ハニーローリエ（2着／4番人気）

3R ノメンターノ（9着／10番人気）

5R セラヴィーナス（11着／13番人気）

10R モリノセピア（4着／4番人気）

11R ロードベイリーフ（5着／7番人気）

12R レジュークレール（9着／13番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・5月25日（日）

9R ラーテル（8着／9番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・5月24日（土）

新潟

3R マテンロウバディ（11着／9番人気）

7R ジュントミー（10着／6番人気）

8R リリーアロー（9着／8番人気）

10R ルージュピルエット（競走中止）

11R ビッグショータイム（16着／16番人気）

12R カフェベラノッテ（9着／10番人気）

・5月25日（日）

新潟

1R プリヤンカー（15着／11番人気）

2R フォレストオール（4着／10番人気）

9R ファイブセンス（14着／14番人気）

11R ファロロジー（16着／15番人気）

12R バルダンツァ（1着／3番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・5月24日（土）

新潟

2R ハプスブルグ（8着／11番人気）

12R ジーベック（1着／4番人気）

・5月25日（日）

京都

4R マグナドムス（6着／12番人気）

5R ルーメン（8着／13番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください