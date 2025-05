北欧文化と自然にふれあえる祝祭「メッツァの夏至祭2025」が、埼玉県飯能市のメッツァビレッジで2025年も開催されます。

夏至のかがり火を囲んだダンスや北欧フード、LiLiCoプロデュースのザリガニパーティーなど、初夏のひとときを華やかに彩るイベントが盛りだくさんです。

メッツァビレッジ『メッツァの夏至祭2025』

開催期間:2025年5月24日(土)〜 6月22日(日)

開催場所:メッツァビレッジ(埼玉県飯能市宮沢327-6)

入場:無料

主催:株式会社メッツァ

後援:スウェーデン大使館、フィンランド大使館

協力:飯能市立図書館、株式会社ハーモニーフィールズ

公式ページ:https://metsa-hanno.com/lp/midsummer2025/

メインイベントは、北欧で初夏の到来を祝う「ミッドサマーセレモニー」。

北欧ゆかりのゲストが夏至のかがり火を点火し、参加者とともにダンスを楽しむ内容です。

また、ザリガニパーティー、ヨガやネイチャーツアー、北欧マーケットなど、豊富なプログラムを実施。

イベントスケジュール一覧

日付イベント名内容時間場所5月24日(土)ミッドサマーセレモニーヴィッレ・ヒルトゥラ&中山育美演奏、かがり火点火、Usvaによるダンス16:00〜ノルディックスクエア5月24日(土)ザリガニパーティーREISHI GIN, で乾杯、北欧料理フルコース(要予約)13:00〜(約90分)ライトゥリ5月24日(土)ヨガ夏至の湖畔ヨガ10:15〜11:00ノルディックスクエア5月24日(土)花冠ワークショップオリジナル花冠づくり体験10:00〜16:30ノルディックスクエア5月25日(日)ノルディックウォーキング体験フェスティバル(初心者歓迎)10:00〜12:30インフォメーション前 集合5月31日(土)ネイチャーツアー草木染め&草花しおりづくり13:00〜16:30インフォメーション前 集合6月14日(土)ミッドサマーセレモニーLiLiCo点火、Musikanterna演奏&ダンス16:00〜ノルディックスクエア6月14日(土)ザリガニパーティー(特別回)LiLiCo登場、乾杯&トーク&ダンス13:00〜(約90分)ライトゥリ6月14日(土)花冠ワークショップオリジナル花冠づくり体験10:00〜16:30ノルディックスクエア6月21日(土)朗読&ライブイベント『サーミランドの宮沢賢治』刊行記念トーク13:00〜クラフトビブリオテック6月21日(土)ミッドサマーセレモニー管啓次郎&小島敬太による演奏&点火、Usvaダンス16:00〜ノルディックスクエア6月21日(土)6月22日(日)北欧マーケット15店舗以上が並ぶ湖畔の北欧マーケット10:00〜17:00メッツァアウキオ

北欧8ヶ国の花冠ロード

メッツァビレッジのエントランス「メッツァティエ」には、北欧8ヶ国の国旗カラーのリボンをあしらった巨大花冠装飾が登場します。

訪れたゲストを出迎える華やかな花冠ロードは、毎日楽しめるフォトスポットとしても必見です。

ミッドサマーセレモニー(かがり火・ダンス・生演奏)

フィンランドでは「コッコ」と呼ばれる夏至の象徴「かがり火」を囲んだ祝祭。

期間中の土曜日に、北欧ゆかりのゲストを招き、生演奏とともに点火し、ダンスを楽しむ「ミッドサマーセレモニー」を開催します。

会場のかがり火には、地元・飯能の「西川材」の間伐材を使用。湖畔の炎を囲んで、夏の訪れをお祝いします。

開催日:2025年5月24日(土)、6月14日(土)、6月21日(土)時間:16:00〜(雨天・強風中止)場所:ノルディックスクエア参加費:無料

出演者詳細:

【5月24日】生演奏:ヴィッレ・ヒルトゥラ(フィンランド人バンドネオン奏者)&中山育美(ピアノ)コッコ点火:ヴィッレ・ヒルトゥラダンス:Usva(フィンランド伝統ダンス)【6月14日】生演奏:Musikanterna(スウェーデン伝統音楽)コッコ点火:LiLiCoダンス:Musikanterna(スウェーデン伝統音楽&ダンス)【6月21日】生演奏&コッコ点火:管啓次郎(詩人・比較文学研究者)&小島敬太(音楽家・作家・翻訳家)ダンス:Usva(フィンランド伝統ダンス)

メイポールを囲んだダンスと生演奏

スウェーデンとフィンランドの間の島「オーランド」風のメイポールを囲んでダンスを楽しむプログラム。

デモンストレーション後には、来場者も一緒に参加可能です。

ダンス日程:5月24日(土)、6月21日(土):フィンランドダンス(Usva)6月14日(土):スウェーデンダンス(Musikanterna)時間:14:30〜(メッツァアウキオ)/16:00〜(ノルディックスクエア) ※各回約30分演奏:5月24日 14:00〜 ヴィッレ・ヒルトゥラ&中山育美(フィンランド音楽)参加費:無料(雨天中止)

花冠ワークショップ

夏至祭のマストアイテム「花冠」を自分の手で作ることができる人気体験ワークショップ。

開催日:2025年5月24日(土)、6月14日(土)時間:10:00〜16:30場所:ノルディックスクエア(雨天中止)

朗読&ライブイベント「サーミランドの宮沢賢治」

『銀河鉄道の夜』朗読劇で知られる詩人・管啓次郎と音楽家・小島敬太による、特別なトーク&ライブイベントを開催。

2024年2月、フィンランド最北部のサーミランドを訪れた二人が、旅で生まれた詩や写真・楽曲を紹介しながら、『サーミランドの宮沢賢治』の世界を立体的に浮かび上がらせます。

書籍販売・サイン会も実施予定です。

開催日:2025年6月21日(土)時間:13:00〜場所:クラフトビブリオテック

※ミッドサマーセレモニーにも同日ゲストとして出演

LiLiCoプロデュース「スウェーデン式ザリガニパーティー」

スウェーデン出身のLiLiCoが手がける、本場スタイルのザリガニパーティーを体験できます。

ザリガニのイラスト入りの紙エプロン・帽子を着用し、乾杯ソング『ヘランゴー(Helan Går)』を合唱。

「スコール!(乾杯)」の掛け声と共に、100%プラントベースのウェルネススピリッツ「REISHI GIN,」で祝杯を交わします。

6月14日(土)はLiLiCo本人と一緒に楽しむ特別回です。

開催日:2025年5月24日(土)、6月14日(土)時間:13:00〜(所要:約90分)場所:ライトゥリ(ボート乗り場デッキ付近) ※雨天時はウーテピルスにて開催参加費:5月24日(土):2名1組 10,000円(税込)6月14日(土):2名1組 15,000円(税込)定員:各回15組30名(先着順・要予約)予約ページ:https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0228dfmfvbe41.html

ミッドサマー・ザリガニスペシャルコース内容(2名分):

アペタイザー:オリーブとチーズ、自家製ドレッシングのザリガニサラダ

乾杯:REISHI GIN,(ノンアルはリンゴジュース)

サイド:ニシン3種盛り(トマト・ディルオニオン・マスタード)+じゃがいも

メイン:国産ザリガニ(1人6匹)

デザート:バニラアイス(ザリガニクッキー付き)

ドリンク飲み放題(+500円でビール追加可)アルコール:ハイボール、コークハイ、レモンサワー、赤・白ワインノンアルコール:ウーロン茶、リンゴジュース、コーラ

北欧マーケット(湖畔の北欧マーケット)

森と湖に囲まれた北欧の自然を感じながら、雑貨・工芸・ヴィンテージ・フードなど、北欧ゆかりの良品がそろう屋外マーケットを開催。

一期一会の出会いを楽しみながら、心ときめく北欧アイテムを探せます。

開催日:2025年6月21日(土)、6月22日(日)時間:10:00〜17:00(雨天中止)場所:メッツァアウキオ

出店店舗例:tuikku、KNUT、CAFÉ SUCRE、ヴェルべコメ ほか

アウトドアイベントも夏至祭バージョンで実施!

夏至祭の湖畔ヨガ

夏至の日は太陽が最も長く照らす特別な日。自然の恵みに感謝しながら、湖畔のヨガと瞑想で心身を整えます。

開催日:2025年5月24日(土)時間:10:15〜11:00(受付開始:9:45〜)場所:ノルディックスクエア(雨天中止)講師:丸茂 麿参加条件:初心者OK・男女参加可能申込ページ:https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02hmsqyawc941.html

ノルディックウォーキングフェスティバル2025

フィンランド発祥のウォーキングスタイルを体験。レッスン付きで初心者も大歓迎です。

開催日:2025年5月25日(日)時間:10:00〜12:30(受付開始:9:40〜)集合場所:メッツァビレッジインフォメーション前主催:特定非営利活動法人 日本ノルディックウォーキング協会申込ページ:https://www.jnwa.org/archives/12211

夏至祭ネイチャーツアー〜草木染めと草花しおり作り〜

初夏の自然と触れ合いながら、オオキンケイギクを使った草木染め、摘んだ花や葉を使ったしおり作りを体験。

外来種の有効活用を学びながら、自然と向き合うツアーです。

開催日:2025年5月31日(土)時間:13:00〜16:30(受付開始:12:45〜)集合場所:メッツァビレッジインフォメーション前講師:森のフィード学舎申込ページ:https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0214v1wgmmd41.html

ミッドサマーライブラリー(北欧8ヶ国セレクト図書館)

飯能市立図書館との特別連携企画として、北欧8ヶ国に関する書籍約200冊を展示。

スウェーデン語・デンマーク語・ノルウェー語で「図書館」を意味する「ビブリオテック」にて、本のプロが選書した良書を手に取って楽しめます(貸出不可)。

開催期間:2025年5月24日(土)〜6月22日(日)営業時間:平日10:00〜18:00/土日祝10:00〜19:00会場:クラフトビブリオテック協力:飯能市立図書館

出演者・関係者紹介

LiLiCo(ザリガニパーティーアンバサダー)

1970年スウェーデン・ストックホルム生まれ。18歳で来日し1989年より芸能活動をスタート。TBS「王様のブランチ」映画コメンテーターをはじめ、多数の番組・ナレーション・声優・俳優として活躍。

2024年には「HAPPY WOMAN賞」「淀川長治賞」を受賞。ファッションやジュエリーデザインにも意欲的に取り組む。

ヴィッレ・ヒルトゥラ

フィンランド出身のバンドネオン奏者。世界各国で活動し、著名なタンゴ楽団Carel Kraayenhof y su Sexteto Canyengueにも10年間在籍。現在は日本を拠点に活動中。

中山育美

桐朋学園大学卒。ピアノ・室内楽・作曲・編曲・出版など多岐にわたり活躍。タンゴピアニストとしても活動。

Usva

フィンランドTurku出身の梶原サッラが主宰する、フィンランド伝統舞踊グループ。Virsut所属歴あり。国内外でのフェス出演経験も豊富。

Musikanterna

スウェーデンのフォークダンスと伝統楽器「ニッケルハルパ」の魅力を伝える非営利グループ。

管啓次郎

1958年生まれ。詩人・比較文学研究者・明治大学教授。朗読劇「銀河鉄道の夜」主宰者の一人。『斜線の旅』で読売文学賞受賞。

小島敬太

1980年生まれ。音楽家・作家・翻訳家。NHK「みんなのうた」や「銀河鉄道の夜」朗読劇の音楽監督も務める。

乾杯酒「REISHI GIN,」

ウェルネスブランド「REUNION」の100%植物由来スピリッツ。霊芝・山椒・国産植物使用。ボトルはリユース素材を活用。

飯能市立図書館

地元「西川材」を多用した木の香り漂う図書館。こども図書館はログハウス風建築で、靴を脱いでゆっくり過ごせる設計。

北欧文化と自然の魅力を詰め込んだ「メッツァの夏至祭2025」。

伝統行事や音楽、食文化、アウトドアまで五感で楽しむ初夏の祭典を、メッツァビレッジでぜひ体験してください☆

