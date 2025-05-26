¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄà²ó¤Þ¤¿¤®·ÑÅêáÏ¢È¯¡Ä¥²¥é¡¢¶ÍÉß¡¢ÉÙÅÄÎ¥Ã¦¤ÎÄË¼ê¡ÖÀµÄ¾¸·¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ºå¿À¤Ï£²£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£µ¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²°Ì¡¦µð¿Í¤È£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ç¼ó°Ì¤ò·ø¼é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤À¡££±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤ä¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤òÁà¤ê¡¢¤ï¤º¤«£±£±µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸²ó¤ÏÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤¬°ìµ¤¤Ë£´ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£±¦ÏÓ¤Ï¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¡×¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢£²¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ß¡ÖÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬à¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡á¤È¤âÉ¾¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬¡¢ËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢´äºê¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼é¸î¿À¤Ë·¯Î×¤·¤¿¥²¥é¤Ï¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤ºÆó·³Ä´À°Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¶ÍÉß¤Ïº¸¾å»è¤Î¶ÚÈèÏ«¡¢ÀèÈ¯¤âÌ³¤á¤¿º¸ÏÓ¡¦ÉÙÅÄ¤â£²£²Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤Æ£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦ÄÇÍÕ¤È¥É¥é£³¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÌÚ²¼¤¬¥×¥í½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤È¤â°ì·³ÅÐÈÄ¤ÏÌ¤·Ð¸³¡£¥¿¥¤¥È¤Ê»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü£³Ï¢Àï½éÀï¤Î£²£³Æü¤ÏÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢£²ÀïÌÜ¤Î£²£´Æü¤Ë¤Ï´äÄçÍ´ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬£³ÆüÏ¢Â³¤Ç²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂæ½ê»ö¾ð¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÍÉß¡¢¥²¥é¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢Åê¼ê¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï±äÄ¹Àï¤âÁÛÄê¤·¤ÆÅòÀõ¤ò²ó¤Þ¤¿¤®¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëºÓÇÛ¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿Æ£Àî¸×¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢£´°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Þ¤Ç£±¡¦£µº¹¤ÎÂçº®Àï¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£