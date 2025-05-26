ビルバオvsバルセロナ スタメン発表
[5.25 ラ・リーガ第38節](サン・マメス)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 23 ミケル・ハウレギサル
FW 21 マローン・サナディ
控え
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 8 オイアン・サンセト
MF 24 ベニャト・プラドス
MF 28 ペイオ・カナレス
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
FW 11 アルバロ・ジャロ
FW 12 ゴルカ・グルセタ
監督
エルネスト・バルベルデ
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 23 ミケル・ハウレギサル
控え
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 8 オイアン・サンセト
MF 24 ベニャト・プラドス
MF 28 ペイオ・カナレス
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
FW 11 アルバロ・ジャロ
FW 12 ゴルカ・グルセタ
監督
エルネスト・バルベルデ
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります