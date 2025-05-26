アタランタvsパルマ スタメン発表
[5.25 セリエA第38節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)
※27:45開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
MF 70 ダニエル・マルディーニ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 5 シュテファン・ポッシュ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 11 アデモラ・ルックマン
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 15 エンリコ・デルプラート
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 27 エルナニ
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 32 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 33 リチャード・マルコーネ
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 21 アレッサンドロ・ボリャッコ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
FW 98 デニス・マン
監督
Antonio Gagliardi
※27:45開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 5 シュテファン・ポッシュ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 11 アデモラ・ルックマン
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 15 エンリコ・デルプラート
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 27 エルナニ
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 32 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 33 リチャード・マルコーネ
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 21 アレッサンドロ・ボリャッコ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
FW 98 デニス・マン
監督
Antonio Gagliardi
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります