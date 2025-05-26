リバプールvsクリスタル・パレス 試合記録
【プレミアリーグ第38節】(アンフィールド)
リバプール 1-1(前半0-1)クリスタル・パレス
<得点者>
[リ]モハメド・サラー(84分)
[ク]イスマイラ・サール(9分)
<退場>
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(68分)
<警告>
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(61分)、フィルヒル・ファン・ダイク(90分+5)
├サラーが劇的同点弾!! プレミア王者vsFA杯王者の最終節で日本人対決、先発鎌田が退場誘発→遠藤航CB緊急出場
└サラーが4度目のプレミアリーグ得点王! 得点関与数では前人未踏の記録達成…リーグ戦38試合で47ポイント
リバプール 1-1(前半0-1)クリスタル・パレス
<得点者>
[リ]モハメド・サラー(84分)
[ク]イスマイラ・サール(9分)
<退場>
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(68分)
<警告>
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(61分)、フィルヒル・ファン・ダイク(90分+5)
├サラーが劇的同点弾!! プレミア王者vsFA杯王者の最終節で日本人対決、先発鎌田が退場誘発→遠藤航CB緊急出場
└サラーが4度目のプレミアリーグ得点王! 得点関与数では前人未踏の記録達成…リーグ戦38試合で47ポイント