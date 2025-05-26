【プレミアリーグ第38節】(アンフィールド)

リバプール 1-1(前半0-1)クリスタル・パレス

<得点者>

[リ]モハメド・サラー(84分)

[ク]イスマイラ・サール(9分)

<退場>

[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(68分)

<警告>

[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(61分)、フィルヒル・ファン・ダイク(90分+5)

サラーが劇的同点弾!! プレミア王者vsFA杯王者の最終節で日本人対決、先発鎌田が退場誘発→遠藤航CB緊急出場

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