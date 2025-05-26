└サラーが4度目のプレミアリーグ得点王! 得点関与数では前人未踏の記録達成…リーグ戦38試合で47ポイント

【プレミアリーグ第38節】(アンフィールド)リバプール 1-1(前半0-1)クリスタル・パレス<得点者>[リ]モハメド・サラー(84分)[ク]イスマイラ・サール(9分)<退場>[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(68分)<警告>[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(61分)、フィルヒル・ファン・ダイク(90分+5)