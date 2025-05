フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、Made in Japanの限定モデル「Made in Japan Limited Raw Ash」の販売を開始した。市場想定売価は、176,000円より。Made in Japan Limited Raw Ash「Made in Japan Limited Raw Ash」は、ボディにアッシュ材を使用し、木材本来の風合いを活かした「オープンポアフィニッシュ(導管を埋めない塗装)」を採用した日本限定モデル。ラインナップは、テレキャスター、ストラトキャスター、ジャズベースの3モデルで、それぞれに3-Color Sunburst、Black、Vintage Naturalの3カラーを用意している。

アッシュ材の特徴的な木目を感じられるこれらのモデルは、「Made in Japan Hybrid IIシリーズ」を基に、ピックアップやフレットといった仕様をカスタマイズし、より多様なサウンドを好むプレイヤー向けにデザインされている。オープンポアによるボディフィニッシュに加え、サテン仕上げのネック、ミディアムジャンボフレット、9.5インチラジアス指板のモダン “C”シェイプメイプルネックが、長時間の演奏でも疲れにくく、快適なプレイアビリティを提供。さらに、全モデルにUS製のフェンダーピックアップを搭載しており、リッチで深みのあるシングルコイルサウンドを生み出す。Made in Japan Limited Telecaster Raw Ash(3-Color Sunburst 市場想定売価:176,000円)Made in Japan Limited Stratocaster Raw Ash(Black 市場想定売価:176,000円)Made in Japan Limited Jazz Bass(R) Raw Ash(Vintage Natural 市場想定売価:181,500円)