フェンダー、「Made in Japan Limited Raw Ash」を発売
フェンダーミュージック（以下、フェンダー）は、Made in Japanの限定モデル「Made in Japan Limited Raw Ash」の販売を開始した。市場想定売価は、176,000円より。
Made in Japan Limited Raw Ash
「Made in Japan Limited Raw Ash」は、ボディにアッシュ材を使用し、木材本来の風合いを活かした「オープンポアフィニッシュ（導管を埋めない塗装）」を採用した日本限定モデル。ラインナップは、テレキャスター、ストラトキャスター、ジャズベースの3モデルで、それぞれに3-Color Sunburst、Black、Vintage Naturalの3カラーを用意している。
アッシュ材の特徴的な木目を感じられるこれらのモデルは、「Made in Japan Hybrid IIシリーズ」を基に、ピックアップやフレットといった仕様をカスタマイズし、より多様なサウンドを好むプレイヤー向けにデザインされている。
オープンポアによるボディフィニッシュに加え、サテン仕上げのネック、ミディアムジャンボフレット、9.5インチラジアス指板のモダン “C”シェイプメイプルネックが、長時間の演奏でも疲れにくく、快適なプレイアビリティを提供。さらに、全モデルにUS製のフェンダーピックアップを搭載しており、リッチで深みのあるシングルコイルサウンドを生み出す。
Made in Japan Limited Telecaster Raw Ash（3-Color Sunburst 市場想定売価：176,000円）
Made in Japan Limited Stratocaster Raw Ash（Black 市場想定売価：176,000円）
Made in Japan Limited Jazz Bass(R) Raw Ash（Vintage Natural 市場想定売価：181,500円）
Made in Japan Limited Raw Ash
「Made in Japan Limited Raw Ash」は、ボディにアッシュ材を使用し、木材本来の風合いを活かした「オープンポアフィニッシュ（導管を埋めない塗装）」を採用した日本限定モデル。ラインナップは、テレキャスター、ストラトキャスター、ジャズベースの3モデルで、それぞれに3-Color Sunburst、Black、Vintage Naturalの3カラーを用意している。
オープンポアによるボディフィニッシュに加え、サテン仕上げのネック、ミディアムジャンボフレット、9.5インチラジアス指板のモダン “C”シェイプメイプルネックが、長時間の演奏でも疲れにくく、快適なプレイアビリティを提供。さらに、全モデルにUS製のフェンダーピックアップを搭載しており、リッチで深みのあるシングルコイルサウンドを生み出す。
Made in Japan Limited Telecaster Raw Ash（3-Color Sunburst 市場想定売価：176,000円）
Made in Japan Limited Stratocaster Raw Ash（Black 市場想定売価：176,000円）
Made in Japan Limited Jazz Bass(R) Raw Ash（Vintage Natural 市場想定売価：181,500円）