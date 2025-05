【「クイーンズ・クオリティ」25巻】 5月26日 発売 価格:594円 【「クイーンズ・クオリティ」25巻 ファイナルファンブック付き限定版】 5月26日 発売 価格:1,650円

「クイーンズ・クオリティ」25巻

小学館は、マンガ「クイーンズ・クオリティ」の25巻を5月26日に発売する。価格は594円。また、ファイナルファンブック付き限定版も1,650円で発売される。

本作は最富キョウスケ氏が手掛けるラブファンタジー。25巻は最終巻となり、前身の作品「QQスイーパ-」連載開始から11年にわたって続いてきた物語が完結を迎える。

最終巻では、柳の手によって仲間全員がムシに成り果て、玖太郎も目の前でムシに喰われてしまう。絶望的な展開を経て、ココロの掃除屋・文と玖太郎たちの闘いがついに幕を閉じる。

また本編のほか、最終回後の彼らを描いたエピローグ番外編や特別読み切り「ブツ滅センチメンタル」も収録されている。

さらに限定版の付録「公式ファイナルファンブック」は、最終回後の彼らを描いた描き下ろしマンガを収録。これまでの珠玉のイラストを集めたカラーページ、キャラクター紹介、最富キョウスケ氏のロングインタビューなども掲載されている。

【「クイーンズ・クオリティ」25巻あらすじ】

完結!少女まんが史に名を刻む超ヒット連載

前身「QQスイーパ-」連載開始から11年。

ココロの掃除屋・文と玖太郎たちの闘い、ついに終幕!!

柳の手により、仲間全員がムシに成り果て、

玖太郎も目の前でムシに喰われてしまう……!

強大な「絶望」を前にして、文が選びとるものは……!?

大ヒットラブファンタジー堂々完結!!

25巻には、最終回後の彼らを描いたエピローグ番外編のほか、ベツコミ創刊50周年記念で執筆され、好評を博した特別よみきり「ブツ滅センチメンタル」も収録。

「クイーンズ・クオリティ」25巻 ファイナルファンブック付き限定版

