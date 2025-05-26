【グラビア】元乃木坂46・中田花奈さんが表紙・巻頭！ 「週刊ヤングマガジン26号」グラビア公開
【週刊ヤングマガジン 2025年26号】 5月26日 発売 価格：510円
【拡大画像へ】
(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
【拡大画像へ】
本日5月26日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年26号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。
表紙・巻頭グラビアには、5月27日に2nd写真集「掻き立てる」を発売する元乃木坂46のプロ雀士・中田花奈さんが登場。
また、巻中では「CYBERJAPAN DANCERS」のAOIさんがソログラビア初登場。巻末では「ミスマガジン2025 ベスト16」のグラビアが掲載されている。
さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、中田さんのアザーカットと「ミスマガジン2025 ベスト16 ヤンマガweb限定グラビア＜Part2＞」が公開されている。【中田花奈さん】 【AOIさん】 【ミスマガジン2025 ベスト16】
(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
(C)笠井爾示／ヤンマガWeb
(C)LUCKMAN、カノウリョウマ／ヤンマガWeb