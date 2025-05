ËÌ»³¹¨¸÷¡¢2nd Album¡ØÇÈÌæ-HAMON-¡Ù¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®Âè2ÃÆ¡ÖOMG!!!¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「AI×北山宏光」という意味深なヒントが公開!「OMG!!!」MVは5月31日にプレミア公開

北山宏光の6月16日発売 2nd Album『波紋-HAMON-』から、先行配信第2弾として「OMG!!!」(ヨミ:オーエムジー)の配信が開始された。

「OMG!!!」は、今年東京ドーム/京セラドーム大阪で開催された「to HEROes~TOBE 2nd SuperLive~」でインスト音源だけが先行して解禁されていた楽曲でもあり、楽曲のみならずプロモーションとしても遊び心溢れる内容となっている。

また5月16日にはアルバムタイトルにもなっている新曲「波紋-HAMON-」が先行配信されており、ソロアーティストとしての核心に迫るような情熱が込められ、確実にファンの心を射抜く楽曲になっており、さらにアルバムの期待値が高まっている。

そして、「OMG!!!」MVの公開も決定。YouTubeプレミア公開が予告された。「AI×北山宏光」という意味深なヒントが公開されており、先日より北山宏光のTikTokアカウントもAIに乗っ取られてるという話題でファンの中では盛り上がりを見せている。

また「OMG!!!」MVでは北山宏光とクリエイターがコラボレーションするシリーズ2作目。推測するに、今回はAIクリエイターとのコラボレーションが想像できるが、その答えはTikTokで明らかになりそうだ。

(C)TOBE Co., Ltd.

リリース情報

2025.05.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「OMG!!!」

2025.05.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「波紋-HAMON-」

2025.06.16 ON SALE

ALBUM『波紋-HAMON-』

2025.06.16 ON SALE

DIGITAL ALBUM『波紋-HAMON-』

<収録曲>

1. Drippin’ Overture

2. 波紋-HAMON-

3. ADrenaline

4. Flores STEP

5. EYE Shadow

6. 奪還メラメラ

7. アマテラスヒカリ

8. OMG!!!

9. Never Say

10. 小さな春

11. Selfish

12. Just Like That

13. Drippin’

※5月16日0時よりM2、M12が、先行配信開始

『波紋-HAMON-』アルバム特設ページ

https://tobe-store.jp/pages/hamon

北山宏光 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama