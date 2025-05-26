ËÌ»³¹¨¸÷¡¢2nd Album¡ØÇÈÌæ-HAMON-¡Ù¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®Âè2ÃÆ¡ÖOMG!!!¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖAI¡ßËÌ»³¹¨¸÷¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¸ø³«¡ª¡ÖOMG!!!¡×MV¤Ï5·î31Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
ËÌ»³¹¨¸÷¤Î6·î16ÆüÈ¯Çä 2nd Album¡ØÇÈÌæ-HAMON-¡Ù¤«¤é¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖOMG!!!¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥ªー¥¨¥à¥¸ー¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖOMG!!!¡×¤Ï¡¢º£Ç¯Åìµþ¥Éー¥à/µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öto HEROes～TOBE 2nd SuperLive～¡×¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âÍ·¤Ó¿´°î¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿5·î16Æü¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖÇÈÌæ-HAMON-¡×¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢³Î¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖOMG!!!¡×MV¤Î¸ø³«¤â·èÄê¡£YouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖAI¡ßËÌ»³¹¨¸÷¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤è¤êËÌ»³¹¨¸÷¤ÎTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âAI¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖOMG!!!¡×MV¤Ç¤ÏËÌ»³¹¨¸÷¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥·¥êー¥º2ºîÌÜ¡£¿äÂ¬¤¹¤ë¤Ë¡¢º£²ó¤ÏAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏTikTok¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
(C)TOBE Co., Ltd.
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.05.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖOMG!!!¡×
2025.05.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÇÈÌæ-HAMON-¡×
2025.06.16 ON SALE
ALBUM¡ØÇÈÌæ-HAMON-¡Ù
2025.06.16 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØÇÈÌæ-HAMON-¡Ù
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1. Drippin¡Ç Overture
2. ÇÈÌæ-HAMON-
3. ADrenaline
4. Flores STEP
5. EYE Shadow
6. Ã¥´Ô¥á¥é¥á¥é
7. ¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¥Ò¥«¥ê
8. OMG!!!
9. Never Say
10. ¾®¤µ¤Ê½Õ
11. Selfish
12. Just Like That
13. Drippin¡Ç
¢¨5·î16Æü0»þ¤è¤êM2¡¢M12¤¬¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï
¡ØÇÈÌæ-HAMON-¡Ù¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥Úー¥¸
https://tobe-store.jp/pages/hamon
ËÌ»³¹¨¸÷ OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama