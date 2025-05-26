SKEÃæÌî°¦Íý¤¬¥ß¥Ë¥¹¥«¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¢ÀÖ²¼Ãå»Ñ¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×£·¡¦30È¯Çä
SKE48ÃæÌî°¦Íý¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤ò7·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
18Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¤È¤·¤ÆSKE48¤Ë²ÃÆþ¡£¡Ö»ä¼«¿È¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ´¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµ±ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥í¥±¤Ï½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥ê¤Ç¡¢»£±Æ»þ¤Ï±«´ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´¤ÆÀ²¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£°áÁõ¤ÏÃæÌî¼«¿È¤¬Áª¤ó¤À¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÀÖ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼¤ä¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤âÁ°¤«¤é¤è¤¯¡Ø¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÂÔË¾¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£