サウサンプトンvsアーセナル スタメン発表
[5.25 プレミアリーグ第38節](セント メリーズ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 4 フリン・ダウンズ
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 34 ウェリントン
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 46 ジェイ・ロビンソン
FW 11 ロス・スチュワート
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 39 ヨアヒム・カイサンダ
DF 57 J. Moore
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
サイモン・ラスク
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 30 ラヒーム・スターリング
MF 41 デクラン・ライス
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 45 ジャック・ヘンリー・フランシス
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 46 I. Kabia
監督
アルベルト スタイフェンベルフ
※24:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 4 フリン・ダウンズ
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 34 ウェリントン
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 46 ジェイ・ロビンソン
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 39 ヨアヒム・カイサンダ
DF 57 J. Moore
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
サイモン・ラスク
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 30 ラヒーム・スターリング
MF 41 デクラン・ライス
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 45 ジャック・ヘンリー・フランシス
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 46 I. Kabia
監督
アルベルト スタイフェンベルフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります