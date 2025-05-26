[5.25 プレミアリーグ第38節](セント メリーズ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 4 フリン・ダウンズ

DF 15 ネイサン・ウッド

DF 16 菅原由勢

DF 21 チャーリー・テイラー

DF 34 ウェリントン

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 カマルディーン・スレマナ

MF 26 レスリー・ウゴチュク

MF 46 ジェイ・ロビンソン

FW 11 ロス・スチュワート

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 3 ライアン・マニング

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 39 ヨアヒム・カイサンダ

DF 57 J. Moore

MF 7 ジョー・アリボ

MF 8 ウィル・スモールボーン

FW 19 キャメロン・アーチャー

FW 32 ポール・オヌアチュ

監督

サイモン・ラスク

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 30 ラヒーム・スターリング

MF 41 デクラン・ライス

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 23 ミケル・メリノ

控え

GK 32 ネト

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 ジョルジーニョ

MF 45 ジャック・ヘンリー・フランシス

MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

FW 46 I. Kabia

監督

アルベルト スタイフェンベルフ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります