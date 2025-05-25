リバプールvsクリスタル・パレス スタメン発表
[5.25 プレミアリーグ第38節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります