[5.25 プレミアリーグ第38節](アンフィールド)

※24:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 84 コナー・ブラッドリー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

アルネ・スロット

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 8 ジェフェルソン・レルマ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 58 カレブ・クポルハ

MF 21 ロマン・エッセ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 9 エディ・エンケティア

FW 11 マテウス・フランサ

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります