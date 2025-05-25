マンチェスター・Uvsアストン・ビラ スタメン発表
[5.25 プレミアリーグ第38節](オールド トラフォード)
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 55 タイラー・フレデリクソン
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 トビー・コリアー
FW 56 チド・オビ・マルティン
監督
ルベン・アモリム
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 14 パウ・トーレス
DF 22 イアン・マートセン
MF 7 ジョン・マッギン
MF 21 マルコ・アセンシオ
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 5 タイロン・ミングス
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 16 アンドレス・ガルシア
MF 6 ロス・バークリー
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 31 レオン・ベイリー
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 17 ドニエル・マレン
監督
ウナイ・エメリ
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
GK 22 トム・ヒートン
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 55 タイラー・フレデリクソン
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 トビー・コリアー
FW 56 チド・オビ・マルティン
監督
ルベン・アモリム
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 14 パウ・トーレス
DF 22 イアン・マートセン
MF 7 ジョン・マッギン
MF 21 マルコ・アセンシオ
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 5 タイロン・ミングス
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 16 アンドレス・ガルシア
MF 6 ロス・バークリー
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 31 レオン・ベイリー
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 17 ドニエル・マレン
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります