ドラマの主題歌でも話題！ iri「誰かにとって『帰ってこられる場所』でありたいな」

昨年は初の日本武道館公演に、ドラマ『わかっていても the shapes of love』の主題歌「Faster than me」のリリースなど精力的な活動が話題となったiriさん。約2年ぶりのパッケージとなるEP『Seek』は3月に配信された「Butterfly」をはじめ、“新たな旅立ち”をテーマに制作された。

自分のなかで新しい風が吹いている感じです。

「このEPを作り始めた昨年末ごろから、いろんな出会いやレーベルの移籍などもあり、自分のなかで新しい風が吹いている感じでした。その新たな発見やときめきを音楽にできたらと思い、『Butterfly』では東京の街を散歩しながら、春が近づいてくる感じを歌詞にしました。ローファイなサウンドをリラックスして聴いてもらえたらいいな」

「river」は新進気鋭のプロデューサー、Kota Matsukawa氏がトラックを手掛け、iriさんの温かな歌声に子供たちのコーラスワークが加わって神聖な清々しさを放っている。

「自分の曲に子供の声を入れるのも、今やりたいことのひとつでした。スタジオに10人くらいのお子さんたちに来ていただいたんですが、みんな一生懸命に曲のニュアンスを感じ取ってくれて、すごくエネルギーをもらったし、感動しました」

新しい出会いと手法で生まれた今作。制作中にはNYにも訪れた。

「NYには2週間ほど行っていたんですけど、コロナ禍以降、久しぶりに外の世界に出たような興奮がありました。昨年ハナレグミの永積(崇)さんとご一緒させていただいたことも大きかったです。同じミュージシャンの先輩として、いろんなヒントをもらったことで、少しずつ自分のなかで何かが動き始めて、外に出る気力が湧いてきました」

iriさんにとっての新しい季節の始まりを告げる今作。ハイセンスでありながら、温かさや柔らかさを感じさせるものに仕上がっている。

「作った曲は全て地元の逗子で聴いてみることにしているんです。私が作る音楽は誰かにとって『帰ってこられる場所』でありたいなと思うから。もっと派手なことや自分を主張する曲を作ったらかっこいいだろうけど、それをやるとみんなに音楽を聴いてもらう目的が変わっちゃう。iriの音楽は誰かにとってのお薬みたいに、聴くとちょっと楽になれるものでありたいんですよね」

iriさん

イリ 2016年にメジャーデビューしたシンガーソングライター。’24年、ドラマ『スカイキャッスル』の主題歌に「Swamp」が抜擢され、話題を集めた。6月から全国ホールツアーが開催される。

