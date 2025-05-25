Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀÉ½¸½¡É¡£¡ÖµÈ¸¶Í·³Ô¡×¤ò¸½Âå¤Î²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¡¢Âè18²óÊüÁ÷Ê¬ËÁÆ¬¡¢²èÌÌ±¦²¼¤Ë¡ÖÈÖÁÈ¤Î°ìÉô¤ËÀ¤ÎÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÀÅª¤ÊÉ½¸½¤ä¡¢²áµî¤ÎÍ·³Ô¤Ê¤É¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°·¤¦¤à¤º¤«¤·¤µ¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¤ª¤³¤È¤ï¤ê¡×¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÅ¹¤ò¾ö¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÎÚ·Á²°¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤Ï¡Ä¡Ä
¤«¤Ä¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢µÈ¸¶¤Ï¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¤ÎºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿¡£3000¿Í¤Î½÷À¤¬µÒ¤ò¤È¤ê¡¢Ãæ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ä½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È°ìÌë¤Ç1Ëü¿Í¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤È½÷¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍßË¾¤ÈÌ´¤È´õË¾¤È¼ºË¾¤¬Íð¤ìÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
µÈ¸¶¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¿Í¿ÈÇäÇã¤À¡×¤ÈµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¼ã¤¤½÷À¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤ÏÉÏ¤·¤¤²È¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Ç¡¢¿Æ¤Ïµã¤¯µã¤¯Ì¼¤òÇä¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê3¿©¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¿Æ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¼Ò²ñ¤¬ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤·¡¢ËëÉÜ¤Ë¤è¤ë½îÌ±¤Ø¤Î°µÀ¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¤Î¡ÖÀÊÌ¤äÀ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ÆÈóÆñ¤·¤Æ¤âÁ§¤Ê¤¤ÏÃ¡£
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ª¹ñ¤Ê¤Þ¤ê¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢µÈ¸¶ÆÈÆÃ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤ó¤¹¸ÀÍÕ¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤»¤Ä¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¡Ö¶â»ý¤Á¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²Ö¤Î¤ª¹¾¸Í¤ÎµÈ¸¶¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î®¹Ô¤äÊ¸²½¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀ²Ã³²»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎMeToo±¿Æ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢2017Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¡£²¤ÊÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ³Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï2020Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Àº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î½é²ó¤Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í·½÷¤¿¤Á¤¬Á´Íç¤ÇÅê¤²¹þ¤ß»û¡Ê¾ô´×»û¡Ë¤ÎÄí¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤Ä¤Ö¤»¤È¤Ï¤¤¤¨Á´Íç¤Ç¤¢¤ë¡£»£±ÆÁ°¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤â¸«¤ë»þ´Ö¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÊüÁ÷¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈ¸¶¤ÏÅö»þ¤Î¹¾¸Í¤Î¿è¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê±Æ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÂÐÈæ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¤Ï¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï17ºÐ¤ÎÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈ¸¶¤Ï¸øµö¤ÎÍ·³Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌ¼¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤À¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Ï¡¢Ì¼¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÎò»Ë¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Êª»ö¤Ë¤Ï¸÷¤È±Æ¤¬¤¢¤ë¡¢¤É¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¿ÈÝ¤äÁ±°¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ÏÇò¤«¹õ¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ä¹Í¤¨¤òÌ¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Í·³Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¥æ¥ê¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éµÈ¸¶¤òÂª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç²è´üÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¸ø¶¦Í·³Ô¡ÖµÈ¸¶¡×¤¬ÉñÂæ¤Î1¤Ä¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·Ý½Ñ²È¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤Ê¤É¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡¢Ä®¿ÍÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿ÀõÁð¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éµÈ¸¶¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈ¸¶¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¿Í¿ÈÇäÇã¤À¡×¤ÈµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¼ã¤¤½÷À¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤ÏÉÏ¤·¤¤²È¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Ç¡¢¿Æ¤Ïµã¤¯µã¤¯Ì¼¤òÇä¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê3¿©¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¿Æ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¼Ò²ñ¤¬ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤·¡¢ËëÉÜ¤Ë¤è¤ë½îÌ±¤Ø¤Î°µÀ¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¤Î¡ÖÀÊÌ¤äÀ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ÆÈóÆñ¤·¤Æ¤âÁ§¤Ê¤¤ÏÃ¡£
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ª¹ñ¤Ê¤Þ¤ê¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢µÈ¸¶ÆÈÆÃ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤ó¤¹¸ÀÍÕ¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤»¤Ä¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¡Ö¶â»ý¤Á¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²Ö¤Î¤ª¹¾¸Í¤ÎµÈ¸¶¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î®¹Ô¤äÊ¸²½¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÆ³Æþ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï±ÇÁü¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤ÇÇÐÍ¥¤é¤¬¿ÈÂÎÅªÀÜ¿¨¤ä¥Ì¡¼¥É¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¡¢±é¼Ô¤ÎÂº¸·¤ä¿´¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±é¼ÔÂ¦¤È±é½ÐÂ¦¤Î°Õ¸þ¤òÄ´À°¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀ²Ã³²»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎMeToo±¿Æ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢2017Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¡£²¤ÊÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ³Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï2020Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Àº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î½é²ó¤Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í·½÷¤¿¤Á¤¬Á´Íç¤ÇÅê¤²¹þ¤ß»û¡Ê¾ô´×»û¡Ë¤ÎÄí¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤Ä¤Ö¤»¤È¤Ï¤¤¤¨Á´Íç¤Ç¤¢¤ë¡£»£±ÆÁ°¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤â¸«¤ë»þ´Ö¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÊüÁ÷¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈ¸¶¤ÏÅö»þ¤Î¹¾¸Í¤Î¿è¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê±Æ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÂÐÈæ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¤Ï¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ì¼¤È¤â¤É¤â¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Þ¤ëËè½µ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥ê¤µ¤ó¡Ê46ºÐ¡Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï17ºÐ¤ÎÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈ¸¶¤Ï¸øµö¤ÎÍ·³Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌ¼¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤À¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Ï¡¢Ì¼¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÎò»Ë¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Êª»ö¤Ë¤Ï¸÷¤È±Æ¤¬¤¢¤ë¡¢¤É¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¿ÈÝ¤äÁ±°¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ÏÇò¤«¹õ¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ä¹Í¤¨¤òÌ¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÌ¼¤ÈµÈ¸¶¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ÖµÈ¸¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½ÐÈÇÊ¸²½¤¬±É¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ì¼¤ÈµÈ¸¶¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÌÌ±Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÈ¸¶¿À¼Ò¤äµÈ¸¶ÊÛºâÅ·¤Ê¤É¡¢Í·½÷¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±À¤È¤·¤ÆÌµ´Ø¿´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¤ÈÌ¼¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Í·³Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¥æ¥ê¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éµÈ¸¶¤òÂª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç²è´üÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)