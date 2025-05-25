90Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¡ªµ×ÊõÎ±Íý»Ò(º¸)¤ÈÊÆÁÒÍøµª(Ãæ)¤Î¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È(µ×Êõ@R_KUBOH¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

ÊÆÁÒÍøµª¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ìÃçÎÉ¤¯¥Ñ¥·¥ã¥ê

¡¡²Î¼ê¤Îµ×ÊõÎ±Íý»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£90Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖºòÌë¤ÏÎëÌÚ·ë½÷¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÆÁÒÍøµª¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡×¤È¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÊÆÁÒÍøµª¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¡£ÊÆÁÒ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½Õ¤ËÀ¼¤ÎÉÔÄ´¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Å¤¤²ÎÀ¼Ìá¤Ã¤ÆÊÆÁÒ¥ï¡¼¥ë¥ÉºÇ¹â¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤ÎÂç¿Í¤ÊÌ¥ÎÏ´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¹¥¤­¤À¤è¡¼¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ã¤¯¤ÆåºÎï¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¤è¡¢Âç¹¥¤­¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

90Ç¯Âå¡ÖÃË¡×¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¤è¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È

3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë(º¸¤«¤é)µ×ÊõÎ±Íý»Ò¡¢ÊÆÁÒÍøµª¡¢ÎëÌÚ·ë½÷
(µ×Êõ¤ÎX@R_KUBOH¤è¤ê)

¡¡µ×Êõ¤Ï¡¢93Ç¯¤Ë¡ÖÃË¡×¤¬50ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¡£¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¤è¡×(94Ç¯)¤â44ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÊÆÁÒ¤Ï¡Ö¤­¤Ã¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤ ¤¸¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡×(93Ç¯)¡ÖEmergency¡×(94Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤È゙Éý¹­¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

 