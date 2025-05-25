¡Ú²Æ¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤Î£²¾ì½êÏ¢Â³£Ö¤òÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤¬¾Î»¿¡¡Àé½©³Ú¤Î¹õÀ±¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡»Õ¾¢¤â¾Î»¿¤À¡£ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë£²¾ì½êÏ¢Â³£Ö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÂç´ØÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤Ë¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤Ç¶þ¤·¤Æ¡¢£±£´¾¡£±ÇÔ¤Ç£±£µÆü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°ñ¾ë¡¦¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉô²°¤ÎÀé½©³Ú¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤¬¼èºàÂÐ±þ¡£º£¾ì½ê¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½øÈ×£µÆü¤ÎÆþ¤ê¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³ä¤â¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Àè¾ì½êÉé¤±¤Æ¤¤¤ë£³¿Í¡Ê¾®·ë¹â°Â¡¢ËëÆâ¼ã¸µ½Õ¡¢ËëÆâ²¦Ë²¡Ë¤Ë°ìµ¤¤ËÁ°È¾¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¾¡Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Àé½©³Ú¤ÇË¾ºÎ¶¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£»Õ¾¢¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½ÅÓÃæ¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ëº£Æü¤ÎÀé½©³Ú¤âº£¸å¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤«¤éËý¿´¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¤³¤ÎÉé¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¡¢²¿Ç¯¤«Àè¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï£²£¶Æü¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡¢£²£¸Æü¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë²£¹Ë¾º¿Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤Ï¡Ö²£¹Ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·Î¸ÅÎÌ¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È·Î¸Å¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¼ã¼êÎÏ»Î¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢²£¹Ë¤¬·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ëÎÏ»Î¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áê¾è¸ú²Ì¤Ç¡ÊÉô²°¡ËÁ´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È°¦Äï»Ò¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£