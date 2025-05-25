£Ê£±¼¯Åç¡¦ÎëÌÚÍ¥Ëá¡¡²£ÉÍ£Í¡¦ÎëÌÚÅß°ì¤òÄ©È¯¤·¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¡Ä»î¹ç¸å¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤¦¾ìÌÌ¤â
¡¡£Ê£±¼¯Åç¤Î£Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£²£µÆü¤Î²£ÉÍ£ÍÀï¡ÊÆü»º¡Ë¤Çà£²¤Ä¤Î´éá¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÍ¥¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬ÌµÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢ºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë£¸Ï¢¾¡¤òÁË¤Þ¤ì¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç£³¼ºÅÀ¤·¡¢¸åÈ¾¤â¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£·ã¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤âÊ£¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¸åÈ¾ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Ä£ÆÎëÌÚÅß°ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÎ¤òÅö¤Æ¡¢²¿¤ä¤é¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ÆÄ©È¯¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¿³¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÅß¤Ï¡Ö¡ÊÎëÌÚÍ¥¤Ï¡ËÆ¬¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤ÇÄ©È¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡£¶î¤±°ú¤¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼¯Åç¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëàÅÚÉ¶á¤Ë¾å¤¬¤é¤º¡¢ÎëÌÚÅß¤ÏÄ©È¯¤òÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤ÆÊ¿¾ï¿´¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢¿ô¤¢¤ë¾¡°ø¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
àÎëÌÚÂÐÎëÌÚá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÍ¥¤Ï»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¡¢·ãÀï¤ÎÈèÏ«¤â¤¢¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ØÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À£Ä£Æ¾¾¸¶·ò¤ä£Ä£Æ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥ó¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ÆÁê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£