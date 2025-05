神奈川県産の湘南ゴールドを使用したベーカリー商品がファミリーマートに登場。

JA全農かながわ・テレビ神奈川と共同開発された3商品が、神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都のファミリーマート店舗で販売されます☆

ファミリーマート×JA全農かながわ×テレビ神奈川『かながわ味わいフェア』

発売日:2025年5月28日(火)

販売店舗:神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都のファミリーマート店舗

ファミリーマート、JA全農かながわ、テレビ神奈川の3者が連携し、神奈川県産の湘南ゴールド果汁を使用したベーカリー商品3種を開発!

期間限定での販売となり、県産農産物の魅力を楽しめるフェアです。

オランジュショコラ

価格:408円(税込440円)

湘南ゴールドの原料を使用したデザート。

湘南ゴールドのピール入りショコラ生地・ショコラムース・湘南ゴールドのピューレを使用したムース・オレンジ風味のグラサージュの4層仕立てのケーキです。

ベーグルサンド(湘南ゴールドゼリー)

価格:165円(税込178円)

湘南ゴールドの原料を使用したパンです。

生クリームを配合し、むぎゅっとした食感のベーグル生地に、甘味を抑えた爽やかな湘南ゴールドゼリーをサンドしました。

クロワッサンロール(湘南ゴールドゼリーのホイップ)

価格:165円(税込178円)

湘南ゴールドの原料を使用したパンです。

歯切れのよい丸いデニッシュ生地に、甘味を抑えた湘南ゴールドのゼリー入りホイップをサンドしました。

爽やかな湘南ゴールドの風味をベーカリーで楽しめるラインナップ。

初夏の味覚を堪能できます。

ファミリーマート×JA全農かながわ×テレビ神奈川『かながわ味わいフェア』ベーカリー商品の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 湘南ゴールド香るベーカリー!ファミマ×JA全農かながわ×テレビ神奈川『かながわ味わいフェア』 appeared first on Dtimes.